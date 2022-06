Peaky Blinders, il finale di stagione su Netflix

Ascolta questo articolo

Peaky blinders ha un notevole successo di pubblico su Netflix, visibile l’ultima stagione, ha come protagonista Cillian Murphy, forse lo ricorderete in Batman begins nel ruolo del villain, ebbene il popolare attore irlandese, interpreta Thomas Shelby. War Pigs dei Black Sabbath: la colonna sonora è uno dei punti di forza della serie.

Forse non sapevate che la gang di criminali Peaky blinders è realmente esistita, negli anni ‘20, In attività fino agli anni ’30, i veri Peaky Blinders sono stati distrutti dai Sabini, clan rivale italo-inglese. La serie prende ispirazione dai cowboy, tutti i componenti indossano una coppola ma ciò che Cillian detesta di più è il taglio di capelli, portato per dieci anni per evitare i pidocchi!

David Bowie: il cantante amava la serie, tanto da concedere il brano Lazarus, dell’allora ancora non pubblicato album Blackstar, per la colonna sonora della terza stagione. in un’intervista Cillian Murphy ha dichiarato di aver regalato a David Bowie il suo cappello della prima stagione di Peaky Blinders.

La serie ha influenzato i nomi di nascita in Inghilterra, infatti molti hanno nominato i loro figli come i protagonisti della serie tv, Sam Neill, l’attore irlandese trasferitosi in Nuova Zelanda, aveva delle difficoltà a riprendere l’accento, nelle prime due stagioni di Peaky Blinders interpreta l’ispettore Campbell; per fare l’accento irlandese si è fatto aiutare da Liam Neeson, che è irlandese

Cillian si è recato al Garrison pub a Birmingham con lo sceneggiatore per testare il locale dove hanno girato le riprese e bevuto Guinness, Per Peaky Blinders, Cillian Murphy ha imparato a cavalcare senza sella da una famiglia di zingari, lo sceneggiatore li conosceva e ha usato questo escamotage.

Joe Cole, che interpreta Michael Gray, e Finn Cole, che ha il ruolo di John Shelby, sono fratelli in realtà. L’attore Cillian Murphy non fuma, ma il suo personaggio, Thomas Shelby, è una ciminiera. Sono state create per lui delle sigarette speciali sul set con erbe profumate alla rosa, infatti sul set hanno consumato fino a 3000 sigarette, e voi conoscevate queste curiosità?