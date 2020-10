Patrizia De Blanck, quell’accordo tra i concorrenti per nominare Stefania Orlando

Momenti di rottura e tensione all’interno della villa di Cinecittà. Si parla ovviamente del “Grande Fratello Vip“; nella casa oramai si sono venute a creare tutta una serie di litigi e incomprensioni, tali da arrivare a creare della vere e proprie fazioni, pronti a darsi battaglia a suon di nomination settimanale.

C’è però un personaggio che ancora oggi desta qualche dubbio, ovvero la contessa Patrizia De Black. La donna infatti, almeno inizialmente, si è mostrata apertamente neutrale sulla questione delle nomination, tanto da affermare che in realtà lei non avesse alcun tipo di preferenze, trovandosi bene con tutti.

Da qualche giorno però, alcuni comportamenti della donna, sono risultati equivoci e mal compresi da parte del pubblico del web, tanto da iniziare a pensare che la De Black, abbia anche lei preso parte a una posizione in merito. Non è di fatto un mistero che tra i “Vipponi” più nominati all’interno della casa, sia quasi sempre e solo Stefania Orlando.

Quello che ha creato dubbi sul conto della De Black, è stato quel suo comportamento equivoco, dove sembrerebbe che la contessa stia proprio indicando la Orlando, quasi a voler sottolineare l’accordo tacito che esisterebbe all’interno della casa, per eliminare la presentatrice. La questione ovviamente è ancora dubbia, e si lavora unicamente di supposizioni, ma il pubblico inizia a pensare che nel gruppo di coinquilini, esista un sorta di accordi comuni, riguardanti le nomination.

Molto strano è stato anche il comportamento del pubblico, quando Francesco Oppini ha nominato la Orlando, all’interno della sala arancione. Il pubblico ha di fatto generato un forte applauso, dopo la nomina di Oppini, un comportamento che ha di fatto stranito il figlio della Parietti, che di certo non si aspettava un simile comportamento.

Sembra però che l’applauso sia stato in realtà rivolto a Tommaso Zorzi, che aveva predetto la nomination di Oppini, a seguito della domanda fatta da Signorini, e a quanto pare ci aveva visto bene. All’uscita dalla stanza, si sente infatti Francesco che dice: “Posso dirti che stasera, anche se l’hanno votata in tanti, quando ho nominato Stefania ho pensato che si alzasse il polverone solito. Invece l’applauso del pubblico non l’ho capito sinceramente. Forse è passato qualcosa di quello che dico o magari Matilde ha detto la sua lì e questa roba ha aiutato a far capire altre cose. Certe cose di Stefania a me non sono chiare. Però è difficile che facciano l’applauso per la nomination, è strano“. Non resta dunque che attendere le puntate successive, per scoprire se esiste o meno un accordo tacito sulle nomination.