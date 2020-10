Patrizia De Blanck e la sua battuta infelice sui gay che scatena il web

Sembra che lo scherzo fatto da Zorzi nei confronti di Francesco Oppini, sia letteralmente degenerato. L’influencer in questi giorni sta trascorrendo dei momenti di pura tensione all’interno della casa del “Grande Fratello“. Nel tentativo di rallegrare i suoi compagni di avventura, inscena uno scherzo nei confronti del suo amico Francesco Oppini, rivelandogli di essersi innamorato di lui.

Lo scherzo non è stato accolto bene dal figlio di Alba Parietti, tanto che il ragazzo ha addirittura lanciato una sedia. Una reazione esagerata a detta di molti, ma simboleggia che la scherzo non solo non è riuscito, ma è senza dubbio degenerato. Oppini ha anche affermato di volersi poi rivolgere a dei legali per tale affermazioni.

Ad alimentare il fuoco della diatriba ci pensa anche la contessa Patrizia De Blanck, che nel tentativo di sedare gli animi, prova a spegnere il fuoco, versandoci sopra altra benzina. Sembra che infatti la contessa, con l’intento di far rinsavire Francesco, gli pone un discorso che ha letteralmente indignato il web.

Durante il suo monologo, la contessa afferma che lo scherzo fatto da Tommaso è stato poco gradito in quanto il ragazzo è notoriamente gay, ed in quanto tale, ragiona in maniera diversa dagli eterosessuali. Dalle frasi registrate dai microfoni si sente infatti la contessa dire: “Capisco se lo scherzo te l’avesse fatto qualcun altro. Ma fatto da lui non vale la pena. Ragionaci sopra, Francesco, eh! Perciò non vale proprio la pena. Tu non sei gay, Francesco! Tu non sei gay! C’hanno un’altra maniera di ragionare. Ho molti amici così. C’hanno un’altra maniera di ragionare! Non è come voi“.

La frase in questione ha generato l’ira del web, avanzando la proposta di ammonire la contessa per la sua condotta verbale. Come andrà a finire la questione? Sembra che per il momento la situazione stia diventando abbastanza tesa; con ogni probabilità ci sarà bisogno dell’intervento di Signorini per porre finire alla vicenda.