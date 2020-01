Paolo Del Debbio, malore in diretta a "Dritto e Rovescio": il messaggio per i telespettatori

Paolo Del Debbio ha avuto un malore nella diretta della puntata di “Dritto e Rovescio” andata in onda giovedì 16 gennaio. Il conduttore originario della Toscana non è riuscito a terminare la trasmissione e, dopo due ore di messa in onda, ha dovuto abbandonare lo studio per un forte dolore alla gamba.

Il dolore, evidentemente molto forte, non gli consentiva di rimanere in piedi davanti alle telecamere, così il giornalista ha dovuto chiedere aiuto a Marcello Vinonuovo che lo ha prontamente sostituito fino al termine del programma. L’annuncio lo ha dato lui stesso, dopo uno stacco pubblicitario: “Ho un problema a una gamba che pensavo di poter superare durante la puntata, invece non ci riesco“, ha fatto sapere Del Debbio al suo pubblico.

Dritto e Rovescio, Paolo del Debbio costretto a lasciare lo studio

Ha provato in tutti i modi a superare quel momento sopportando il dolore, ma alla fine si è dovuto arrendere e lasciare la sua postazione: “Non riesco a stare in piedi. Mi devo riposare un attimo. Ora viene Marcello Vinonuovo che è validissimo, mi sostituisce per un pochino”, sembrava che Del Debbio avesse bisogno di una piccola pausa, invece Vinonuovo lo ha sostituito per l’intera durata della trasmissione.

Nessuno si aspettava un’uscita del genere, anche se il viso contrito del conduttore la diceva lunga sul dolore che stava provando in quel momento. Altre notizie non sono state date e i telespettatori sono stati lasciati con il fiato sospeso aspettando da un momento all’altro che Del Debbio rifacesse la comparsa in studio. Così non è stato.

E’ partito un tam tam sul web che riportava la voce di un possibile ritiro dalle scene di Del Debbio per avere la possibilità di riprendersi e curarsi nel modo adeguato. Ma, proprio pochi attimi fa, è arrivato un cinguettio direttamente dalla pagina Twitter ufficiale del programma. Il tweet tranquillizza il pubblico: “Cari telespettatori, mi avete inondato d’affetto. Ora sto meglio. Grazie a tutti! Ci vediamo giovedì prossimo con Dritto e rovescio su Rete4. Paolo Del Debbio“, un messaggio social che ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan in apprensione. Paolo Del Debbio, infatti, ha saputo conquistare il pubblico televisivo grazie ai suoi modi genuini, particolarmente apprezzati.