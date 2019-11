Paolo Ciavarro si candida: "Sono pronto per un nuovo reality show"

Paolo Ciavarro ha conquistato la sua notorietà grazie alla trasmissione “Forum”, programma televisivo di tipo giuridico non istituzionale trasmesso su “Rete 4” e condotto da Barbara Palombelli. Negli ultimi anni aveva condotto anche il daytime di “Amici di Maria De Filippi” in onda su Real Time.

Il figlio di Eleonora Giorgi, intervistato al settimanale “Nuovo Tv” diretto da Riccardo Signoretti, rivela che quest’anno non è tra i conduttori del daytime. Successivamente svela i suoi sogni per il futuro, come far parte di un reality show, candidandosi quindi per il “Grande Fratello Vip” oppure “L’Isola dei Famosi“.

Le parole di Paolo Ciavarro

Eleonora Giorgi, alle telecamere di “Storie Italiane” condotto da Eleonora Daniele, ha espresso il suo desiderio di voler far parte de “L’Isola dei Famosi”. Paolo Ciavarro si mostra molto preoccupato per questa candidatura, poiché pensa che per lei una esperienza del genere potrebbe essere molto difficile da superare: “Da figlio penso che mi preoccuperei molto. Non è più una ragazzina e credo che per sarebbe molto dura per lei dal punto di vista fisico”.

Paolo Ciavarro comunque non snobba i reality show, poiché in passato ha farte parte di “Pechino Express 2 – Obiettivo Bangkok” insieme al padre Massimo. Per lui è stata una esperienza abbastanza positiva, poiché si classifica in quinta posizione ad un soffio dalla finale, vinta poi da Massimiliano Rosolino e Marco Maddaloni.

Per questo motivo il ragazzo non nega un’altra esperienza in una trasmissione del genere: “A Pechino Express ho imparato che si può essere felici con poco. Sono pronto ad un nuovo reality show, come L’Isola dei Famosi o il Grande Fratello Vip”.

Si tratta di una vera e propria candidatura quella fatta da Paolo Ciavarro, ma staremo a vedere se questo invito verrà accettato da Alfonso Signorini, conduttore della prossima edizione del Grande Fratello Vip, oppure da Alessia Marcuzzi, al timone de “L’Isola dei Famosi”.