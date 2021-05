Paolo Bonolis resta in Mediaset per altri 3 anni: i progetti della prossima stagione

Paolo Bonolis continua a essere uno dei personaggi di punta della rete diretta da Pier Silvio Berlusconi. Il conduttore difatti sta ottenendo degli ascolti molto importanti anche con “Avanti un altro! Anche di sera” mentre i risultati registrati nella fascia pomeridiana sono sempre stabili e alti negli ultimi anni.

Proprio per questo motivo, come riportato dal sito “Tv Blog“, Paolo Bonolis ha firmato un nuovo contratto di tre anni: “Il Superman dei presentatori dello stivale dunque ha detto ancora una volta “si” a Mediaset e ha deciso di restare ancora dalle parti di Cologno Monzese (e dintorni). Paolo Bonolis dunque ha rinnovato ancora il contratto con Mediaset che era in scadenza proprio di questi tempi. Paolo Bonolis ha firmato un contratto che lo legherà a Mediaset per altri tre anni”.

Negli ultimi mesi si è parlato di un possibile ritorno in Rai per Paolo Bonolis, rete in cui ha iniziato la sua carriera televisiva conducendo la trasmissione “3, 2, 1… contatto!” dedicata ai ragazzi per poi portare su Mediaset la stessa idea con l’ideazione di “Bim bum bam“. Come riportato sempre da “Tv Blog” però i vertici dell’azienda di Viale Mazzini non avrebbero mai affondato il colpo su Bonolis, e l’attuale situazione dirigenziale (tra il caso legato a Fedez e una direzione ormai in scadenza) ha frenato il tutto.

I programmi futuri di Paolo Bonolis

Al momento sembra assai difficile decifrare il futuro di Paolo Bonolis, ma salvo clamorosi colpi di scena dovrebbe restare alla conduzione dell’undicesima edizione di “Avanti un altro!” insieme al suo amico e collega fidato Luca Laurenti. Secondo le indiscrezioni invece, come già sta capitando negli ultimi mesi, avrebbe definitivamente “scippato” la domenica sera a Barbara D’Urso ove potrebbe continuare a portare il suo quiz show.

Per gli altri progetti invece bisogna aspettare i prossimi mesi, in cui si scopriranno con più chiarezza i palinsesti di Mediaset. Restando sempre sul campo delle ipotesi non va escluso a priori un ritorno di “Ciao Darwin“, anche se resta di difficile realizzazione per svariati motivi.