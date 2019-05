Paolo Bonolis parla del suo futuro e del suo possibile ritiro

Paolo Bonolis è uno dei conduttori più amati della tv italiana. Il conduttore, però, di recente ha rilasciato un’intervista a Fanpage.it durante la quale ha parlato dei progetti per il suo futuro da presentatore della TV. Di fatto il conduttore afferma di non porre nessun limite nell’immediato. Bonolis infatti aggiunge che arriva un momento nella vita da presentatore che ci si può stancare di fare televisione.

Il giornalista quindi ha incalzato l’argomento chiedendo che se presto ci sarebbe stato un addio di Bonolis dal piccolo schermo, ed egli ha risposto “Arriverà quel momento, ma soprattutto arriverà quando mi renderò conto, e ci siamo vicini, di non poter essere più contemporaneo. Non mi va di diventare un vecchio che disperatamente cerca di imporre se stesso con un linguaggio non più adatto ai tempi“.

Ancora il giornalista chiede se vi sarà qualche nuovo programma nel prossimo futuro che vedremo presentato sempre da Bonolis, ed egli risponde che ci sarà solo nel momento in cui deciderà “con la sua testa“.

Paolo Bonolis è da molti considerato uno tra i presentatori più bravi e ed in gamba della TV Italiana, un vero “Animale da palcoscenico” in grado di risollevare gli ascolti di uno show la dove risulta carente, o di rendere lo stesso show un vero successo. Insomma un presentatore eccezionale che ha conquistato i palcoscenici di tutta Italia, acquisendo il consenso della gente e raggiungendo successi su successi. Grazie al suo modo di fare e alla sua parlantina forbita riesce a tenere il pubblico, da casa e in studio, incollato alla TV.

Ha iniziato negli anni 80 con la nota trasmissione, “Bim Bum Bam” da li tutta una serie di programmi che ha saputo rendere famosi e di tendenza, tra tanti si ricordano “Il Senso della Vita“, “Il Festival di Sanremo“, “Avanti un’altro” e Ciao Darwin.