Paolo Bonolis ospite a Verissimo: "Mi sono allontanato da mio figlio quando aveva 4 anni, Sonia mi ha aiutato"

Uno dei presentatori più in gamba e famosi della televisione Italiana, Paolo Bonolis infatti è diventato una vera icona della presentazione di casa Mediaset, vessillo di professionalità e di simpatia, un vero fiore all’occhiello per la famosa azienda televisiva; ad ogni stagione infatti Bonolis è sempre pronto e presente, volto a capitanare nuovi o consueti programmi televisivi, capaci di portare a casa sempre alti indici di gradimento.

Irrinunciabile la sua spalla, amico di una vita e collega, Luca Laurenti, che grazie a tanti anni di televisione insieme, hanno saputo acquisire un feeling senza pari. Di recente il presentatore è stato ospite di Silvia Toffanin, nel famoso programma del sabato pomeriggio “Verissimo“. Nel salotto del gossip condotto dalla Toffanin, Bonolis è stato ospitato insieme alla moglie, l’imprenditrice Sonia Bruganelli, con l’intento di presentare il nuovo libro scritto dal presentatore.

Il libro in questione si chiama “Perche parlavo da solo“, e appare già molto gradito e apprezzato da tutti i fan del presentatore; durante la visita in studio nel programma della Toffanin, Bonolis ha anche modo di parlare della sua vita privata, in particolar modo della sua famiglia, o per meglio dire, delle sue famiglie, passate, presenti e quelle oltre oceano. Il noto presentatore infatti è padre di ben 5 figli, due dei quali avuti da un precedente matrimonio con Diane Zoeller. Bonolis stesso afferma, che per i primi due figli divenne un padre molto assente, proiettato unicamente alla carriera.

Di fatto durante l’intervista, rivela anche che il figlio più grande Stefano, che attualmente vive in America, si è di recente sposato, ed afferma di essere stato, durante la fase più delicata di un bambino, una figura paterna molto assente; infatti il presentatore aggiunge in merito: “Io ragionavo più dicendo ‘io’ che dicendo ‘noi’. Sono stato un padre assente, poi mi sono reso conto che ci sono valori più importanti. Mi sono permesso di dire ‘noi’ perché ho incontrato un altro ‘io’ che mi ha aiutato a dire noi“.

In seguito poi conobbe Sonia, e proprio a proposito della sua attuale moglie, il presentatore afferma: “Ho perso mio figlio quando aveva quattro anni” aggiungendo anche di doverla tutt’ora ringraziare, in quanto è stato grazie a lei, se nel tempo è riuscito a creare un ponte tra le due famiglie. Il tutto ovviamente è anche riportato nel nuovo libro del presentatore. In ultimo il presentatore ha anche avuto modo di parlare della figlia Martina, affetta da gravi problemi di salute, spiegano: “È luce allo stato puro“.