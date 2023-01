Paolo Bonolis, la triste notizia: l’annuncio lascia i fan senza parole

Ascolta questo articolo

Paolo Bonolis è uno dei volti noti della tv italiana, celebre per le sue trasmissioni di successo quali Avanti un altro, Ciao Darwin, Chi ha incastrato Peter Pan e il Senso della vita. Il suo proverbiale senso dell’umorismo, a tratti irriverente, lo rendono uno dei conduttori più apprezzati dai telespettatori italiani, da sempre molto legati alle sue trasmissioni.

Se confermata, l’indiscrezione avrebbe davvero del clamoroso: una delle trasmissioni più celebri del conduttore romano potrebbe non essere confermata per il 2023. Grande delusione per il pubblico italiano, che dovrà rinunciare ad un celebre show in onda su canale 5: ecco per quale motivo è stato cancellato.

Addio al celebre show

Nonostante gli annunci degli scorsi mesi, uno degli show più celebri condotti da Paolo Bonolis e Luca Laurenti non andrà in onda in primavera. Parliamo di ‘Ciao Darwin‘, il noto game show in onda dal 3 ottobre 1998 che vede affrontarsi due squadre antitetiche con sfide esilaranti, volte a decretare la categoria più ‘evoluta’.

Stando alle ultime indiscrezioni rilasciate dal blog di Davide Maggio, Ciao Darwin sarà cancellato dai palinsesti Mediaset in vista della prossima stagione primaverile. La notizia ha già suscitato grande scalpore, in molti si chiedono come sia possibile che la nota emittente televisiva di Berlusconi possa aver rinunciato ad uno dei programmi più attesi.

La motivazione sarebbe di carattere economico, in quanto parliamo di un game show dai costi decisamente alti. A consolare i tantissimi appassionati dello show il fatto che dovrebbe trattarsi di un addio solo momentaneo. Ciao Darwin tornerà sicuramente ad allietare le serate degli italiani in futuro, per il momento non mancano le alternative: C’è posta per te ha riaperto i battenti proprio lo scorso sabato, mentre è stato riconfermato il ritorno de L’Isola dei Famosi a metà aprile; da febbraio tornerà la seconda stagione di Buongiorno mamma con Raoul Bova.