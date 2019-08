Paolo Bonolis, il conduttore rivela i suoi progetti: un libro e il ritorno di "Avanti un Altro"

Paolo Bonolis con gli anni ha saputo ben costruire un vero e proprio personaggio basato sulla parlantina sciolta, e allo stesso tempo forbita. Indissolubile appare essere il legame con il collega e amico Luca Luarenti, che durante i tanti anni passati insieme a condurre tanti programmi di prima serata, hanno costruito un alchimia e una professionalità davvero intramontabile.

Bonolis ad oggi è sicuramente uno dei personaggi televisivi più apprezzati del panorama televisivo, sia da parte del pubblico, ed anche tra i colleghi di lavoro. Numerosi sono stati i programmi da lui condotti, tutti divenuti, grazie al suo contributo, dei veri format di successo, uno tra tutti si ricorda sicuramente “Ciao Darwin“, ancora “Il Senso della Vita“, ed in ultimo anche “Avanti un altro“, quest’ultimo ancora in palinsesto Mediaset.

Il conduttore ha rilasciato un’intervista ad Antonio Dipollina di “Repubblica“, rivelando i suoi obiettivi futuri dal punto di vista lavorativo. Proprio in merito al famoso format di seconda serata condotto da Bonolis, “Il Senso della Vita”, pare che subirà una vera trasformazione di genere, riadattando il programma sotto forma di libro; Bonolis spiega che nonostante il programma abbia ricevuto all’epoca un ottimo indice di ascolti televisivo, ha reputato molto più semplice, e forse proficuo, riportare il programma nero su bianco.

Inoltre il giornalista chiede su eventuali prospettive future del conduttore, che risponde: “Ci sarà soprattutto il preserale, Avanti un altro! E poi alcune prime serate, su cui tengo un paio di strade aperte“. Alla domanda circa l’evoluzione del piccolo schermo negli anni, il presentatore si trova d’accordo che la televisione Italiana sia profondamente cambiata, divenendo una tv coloniale, ma nonostante tutto, Bonolis si reputa sempre lo stesso, provando a dare, ad ogni show, il meglio di sè.

In ultimo appare d’obbligo la domanda sul concorrente infortunato durante una puntata di “Ciao Darwin”, alla quale Bonolis risponde: “E’ una cosa terribile, può succedere in qualsiasi contesto, ma è successo qui: ci siamo adoperati per tutto quanto è necessario, parliamo con la famiglia, mi risulta anche qualche piccolo miglioramento“.