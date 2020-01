Paola e Chiara per la prima volta in tv dopo la rottura

Paola e Chiara hanno costituito un famoso duo musicale italiano, composto dalle omonime sorelle di Milano Paola e Chiara Iezzi. Le due cantanti hanno vissuto una straordinaria popolarità nel corso dei primi anni 2000: hanno infatti pubblicato otto album, una raccolta, quattro EP, 31 singoli e tre album video.

Secondo alcuni dati, nel corso della loro brillante carriera hanno venduto più di cinque milioni di dischi in Italia e all’estero. Alcune delle loro canzoni, come ad esempio “Festival” e “Vamos a Bailar” sono diventate dei veri e propri tormentoni, ascoltati ancora oggi.

Le due cantanti, nonostante i successi, hanno però deciso di separarsi a causa di una frattura avvenuta qualche anno fa in occasione della pubblicazione del loro ultimo album “Giungla”, uscito nel 2013. Paola e Chiara hanno dunque deciso di intraprendere una carriera da soliste.

Paola ha continuato a lavorare nel mondo della musica, pubblicando recentemente il singolo“LTM” in collaborazione con la rapper italiana Miss Keta. Chiara si è invece dedicata alla carriera televisiva, prendendo parte ad alcuni film e cortometraggi e fondando una propria società in cui opera come produttrice e regista.

Nonostante ciò le due cantanti sono ancora molto amate ed apprezzate ed inaspettatemente nelle ultime ore si è diffusa la notizia circa il loro ritorno insieme in un programma televisivo. Le due sorelle saranno infatti presenti insieme nel corso della prossima puntata del programma televisivo condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto “Che Tempo Che Fa”, in onda su Rai 2 domenica 19 gennaio 2020.

A confermare la notizia sono state le stesse Paola e Chiara attraverso i rispettivi profili Instagram ed il comunicato stampa del programma televisivo in cui sono annunciati gli ospiti della puntata, tra i quali troviamo anche Nino Frassica, Mago Forrest, Gigi Marzullo e Nathalie Guerra, protagonista della serie televisiva di successo “Don Matteo”.