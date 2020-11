Paola Caruso sulla madre biologica ritrovata nel programma della D’Urso: "Aveva bisogno di soldi"

Paola Caruso ex Bonas del programma condotto da Paolo Bonolis “Avanti un altro”, l’abbiamo vista lo scorso anno lanciare un appello da Barbara D’Urso per poter ritrovare la madre biologica. La Caruso infatti, aveva raccontato di essere stata adottata quando ancora era neonata e di non aver mai conosciuto la sua famiglia di origine.

La storia della showgirl aveva appassionato gli italiani e grazie all’aiuto di Barbara D’Urso e al suo programma era riuscita a ritrovare la sua mamma biologica Imma e sua sorella Vanessa. Imma e Paola si erano incontrate e abbracciate per la prima volta all’interno del famoso ascensore di “Live – Non è la D’Urso” e l’incontro fu molto commovente.

Paola racconta che a oggi i rapporti non sono più come qualche mese fa, ma sono radicalmente cambiati e spiega anche il motivo: “aveva solo bisogno di soldi”. Questa è l’accusa che ha lanciato Paola nei confronti di Imma e Domenica sarà ospite da Barbara D’Urso per spiegare più nel dettaglio quanto accaduto fra lei e la madre biologica.

Paola inoltre racconta che dal punto di vista lavorativo in questo periodo si trova in piena crisi, per via delle serate e eventi che sono stati cancellati a causa del Covid-19, quindi impossibilitata a lavorare in questo campo. In televisione spiega che ci sono stati molti rifiuti, in primis cita quello di Milly Carlucci e in merito ha spiegato: “Milly non mi vuole, dice che sono troppo targata mediaset”.

Inoltre racconta che il suo sogno nel cassetto sarebbe quello di condurre un programma televisivo che tratta di animali oppure sulla natura e per quanto riguarda altre opportunità lavorative in TV in un’intervista rilasciata a Diva e donna racconta che non può partecipare al Grande Fratello Vip: “non posso farlo” – spiega –“le assistenti sociali mi porterebbero via subito mio figlio, in quanto unico genitore”.