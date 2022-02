Al GF Vip 6, in queste ore, la tensione si taglia a fette. Se per Alex Belli e la moglie Delia Duran c’è stata la quiete dopo la tempesta e poi l’ennesima tempesta, c’è un altra vicenda che ha contribuito a scaldare gli animi dei concorrenti della casa.

Si tratta di un forte litigio innescatosi tra due donne, indiscusse protagoniste di questa edizione. A meno di un mese dalla fine del reality show, gli equilibri già precari tra gli inquilini, si complicano sempre più.

Cosa è accaduto

Dalle anticipazioni rese note da Alfonso Signorini, il motivo del nuovo litigio, scoppiato tra la principessina Lulù Selassiè e l’ex protagonista di Uomini e Donne Sophie Codegoni, sarebbe stato causato dalle scorte di cibo che continuano a preoccupare i concorrenti. Poche ore prima della puntata, andata in onda ieri, giovedì 17 febbraio, le due ragazze sono state protagoniste di un dibattito incandescente.

Cosa è accaduto? Sophie ha puntato il dito contro la principessa etiope Lulù, accusandola di aver preso anche le scorte degli altri e la “fatina” della Casa si è così giustificata: “Non sapevo fossero di tutti. Ho trovato il mio nome e le ho preso pensando che sarebbe arrivata la seconda parte della spesa“. Jessica che si era occupata della spesa, ha aggiunto: “La responsabilità è mia. Ho messo io il nome di Lulù sulle cose“.

Dopo l’animata discussione, Lulù ha accusato un malore che ha portato i concorrenti, preoccupati per il suo stato di salute, a vivere attimi concitati. La principessa ha rischiato di avere un attacco di panico, lamentando difficoltà respiratorie. Come riferito dal sito ‘Novella 2000′, la miccia che avrebbe innescato la lite, sarebbe stata questa: “Se tutti l’hanno ordinato si divide, sappiate che è così”. Lulù, quando ha visto che gli animi si stavano infuocando, ha detto: “Vabbè, allora litiga da sola e poi sul cibo”. Sophie ha aggiunto: “Ma nessuno sta litigando, non capisco perché abbiamo il cervello talmente limitato da pensare che dire le cose in faccia è un litigio”.

Lulù ha controbattuto: “Io mangio solamente questo, non mangio il pollo da una settimana e non farmi piangere” e Sophie, in controrisposta, le ha detto: “Lulù, non usare più queste scuse e basta usare i problemi seri, non scherzi perché vedo che piangi. Ti dico le cose in faccia senza urlare, tu fai la vittima ogni volta che le persone ti dicono le cose. Non usare il vittimismo per sfuggire da una cosa normale, ti ho solamente detto che ci sono delle mancanze nella spesa e dividiamo”.

Lulù Selassié ha tenuto a precisare che, nel parlare di cibo, allude ai disturbi alimentari, in particolare al suo problema dell’anoressia, risentendosi nuovamente male, con la paura di un imminente attacco di panico. Per ora le due vippone sembrano davvero distanti e inconciliabili ma, vivere h 24 insieme potrebbe, si spera, portare presto ad una pace.

Intanto sul web sono esplosi, immancabili, i commenti di chi non sopporta più le lamentele della principessa. Commenti davvero velenosi: “Lulù, adesso hai rotto. Tutti tu ce li hai i problemi”, “Lulù ha esagerato ma non è lei che si imbuca metà spesa”, “Mamma quante scene, sempre a tirare in ballo i problemi gravi”, “Tutto fatto di proposito per screditare Lulù”, “Lulù, l’hanno fatto apposta. Stai tranquilla”, “Mamma mia Lulù, fai sempre del vittimismo, adesso la devi smettere”. Cosa accadrà nelle prossime ore? Staremo a vedere. In fin dei conti, questa è la casa dei colpi di scena!