Pamela Prati, i rumors sul ritorno in tv: protagonista di un talent Mediaset per ricominciare?

Pamela Prati, la nota ex ballerina del Bagaglino e protagonista dello scandalo soprannominato Pratigate, è tornata a far parlare di sé non tanto per le sue vacanze con Valeria Marini, bensì per una notizia che riguarda il suo futuro professionale, rumors divulgati dalla celebre firma di Alberto Dandolo sul noto settimanale di gossip “Oggi”.

La showgirl sarda, che per mesi aveva cavalvato la scena televisiva e non solo racccontando della sua love story con Mark Caltagirone, poi risultata inesistente, travolta dallo scandalo del Pratigate, venuto a galla grazie ad una indagine giornalistica fatta dal sito “Dagospia”, ha preferito allontanarsi dalla tv.

Pamela Prati forse protagonista di un talent Mediaset

Stando alle indiscrezioni pubblicate dal celebre giornalista Alberto Dandolo sul settimanale “Oggi”, continueremo forse a vedere la Prati nella prossima stagione televisiva, non per raccontare la triste e raccapricciante vicenda di cui è stata protagonista insieme alle sue due ex manager Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, quanto per per partecipare ad un nuovo format televisivo.

Lo scandalo del Pratigate, se da un lato ha scoperchiato un sistema criminale, dall’altro ha dato non poca visibilità e notorietà alle protagoniste; infatti mentre Eliana Michelazzo ha recentemente annunciato l’uscita di un libro riguardante la sua storia con Simone Coppi, anche lui un personaggio che si è scoperto essere inesistente come il futuro marito di Pamela Prati, Mark Caltagirone, la Perricciolo ha dichiarato di avere nuovi progetti lavorativi per il futuro.

La showgirl ex ballerina del Bagaglino potrebbe essere tra i protagonisti di un programma Mediaset, un nuovo talent per le celebrità, questo almeno è quanto si legge su “Oggi”: “La showgirl sarda tornerà presto. Si sussurra infatti che, oltre ad aver scritto un libro di prossima uscita, sarà tra i protagonisti di un programma Mediaset. Trattasi di un reality o di un nuovo talent per celebrità?“. L’indiscrezione fa riferimento forse al nuovo talent di Maria De Filippi “Amici Vip”? Nel nuovo appuntamento di Canale 5 sicuramente la Prati potrebbe mettere in luce le sue qualità di ballerina, ripulendo così la sua immagine dallo scandalo del Pratigate.