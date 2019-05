Pamela Prati è crollata e ha confessato: la tanto attesa confessione rilasciata a Verissimo

È arrivato il momento della resa dei conti. In queste ultime ore i principali siti di news e gossip stanno riportando la notizia della tanto attesa intervista-confessione di Pamela Prati. Accortasi di non poter fare più nulla a favore della propria compromessa reputazione, l’ex soubrette sarda avrebbe scelto la via della verità e, in seguito alla confessione della sua manager Eliana Michelazzo, andata in onda ieri sera nella puntata di “Live – Non è la D’Urso“, avrebbe deciso di raccontare la propria versione dei fatti.

È una Pamela Prati rassegnata quella che si è presentata negli studi di “Verissimo“, nota trasmissione televisiva condotta da Silvia Toffanin ogni sabato pomeriggio. Attraverso una lunga intervista l’impeccabile conduttrice Mediaset avrebbe scandagliato, punto per punto, l’ingarbugliato caso Prati, accogliendo la libera confessione dell’ex soubrette del Salone Margherita.

Dopo aver collezionato una bugia dietro l’altra, millantando un fidanzamento, presunte nozze e annessi figli in affido, Paola Pireddu – in arte Pamela Prati – ha confessato l’inconfessabile per uscire allo scoperto, probabilmente stanca di dover nascondersi e vivere in un castello di menzogne, da lei stessa costruito.

Come ha riportato Dagospia, la suddetta intervista è stata registrata senza preavviso e con la platea dello studio di Canale 5 vuota, per parlare della conclamata inesistenza di Mark Caltagirone, personaggio sui generis creato ad hoc dalla fantasia delle collaboratrici della signora Prati, ovvero Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo.

Da mesi e mesi numerosi giornalisti e trasmissioni televisive hanno dato la caccia al misterioso promesso sposo della 60enne sarda, ma dagli scatti fotografici rubati e dai brevi filmati postati su Instagram, il suo volto non è mai stato riconoscibile. Ciònonostante, adesso si può chiudere il cerchio una volta per tutte.

I più importanti siti web di cronaca e gossip, infatti, stanno divulgando in maniera definitiva la notizia dell’inesistenza di Mark Caltagirone. Nella prossima puntata di “Verissimo“, in onda sabato 25 maggio, la signora Prati ammetterà l’infondatezza della sua millantata love story con il principe azzurro Mark Caltagirone.