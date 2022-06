Pamela Petrarolo dopo "L’isola dei famosi": "Ho rifiutato il Grande Fratello Vip. Ora sogno Tale e quale show"

Ascolta questo articolo

Pamela Petrarolo è stata una delle concorrenti, entrate in corsa, de “L’isola dei famosi“. Purtroppo la sua avventura è durata pochissime settimane ma l’ex naufraga, intervistata dal sito “SuperGuida Tv“, si dichiara felice per come sono andate le cose in Honduras.

Parlando proprio di questa esperienza rivela di averla vissuta in maniera solitaria, cosa che ha apprezzato molto siccome le ha dato la possibilità di crescere e di riflettere: “In quel contesto mi è scattato un meccanismo di difesa e ho preso consapevolezza di tante cose. Mi sono resa conto per esempio che riuscivo a sopravvivere alla mancanza di cibo. Non ho accusato la fame e nei primi giorni nemmeno ci pensavo perché ero concentrata su altro. Ho provato ad essere me stessa a prescindere dalle critiche“.

Ammette che si sarebbe aspettata di arrivare quantomeno alla diretta finale, poiché è riuscita a superare quattro eliminazioni in solitaria. Il suo più grande dispiacere nasce dal fatto di essere andata a casa con una differenza dell’1% contro Nick Luciani, imputando il tutto alla semplice sfortuna.

I reality rifiutati prima de “L’isola dei famosi”

La prima esperienza vissuta in un programma del genere per Pamela è stata nella terza edizione de “La fattoria”, in cui però venne eliminata quasi subito. Proprio dopo questa esperienza ha infatti promesso a se stessa di abbandonare questo mondo, poiché all’epoca accusò molto l’allontananza dai suoi parenti.

Per questo, prima de “L’isola dei famosi”, ha rifiutato altri reality, non escludendo però di ritornare in TV nel prossimo futuro: “Mi è stato proposto di partecipare al ‘Grande Fratello Vip’ prima che andassi a ‘L’isola dei Famosi’. Avevo partorito da quattro mesi e non ce l’ho fatta. Mi piacerebbe molto però partecipare a ‘Pechino Express’. Mi divertirebbe molto fare questa esperienza con Estefania. E poi il mio sogno rimane ‘Tale e quale show‘”.