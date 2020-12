Palinsesto di Capodanno: gli ospiti del Grande Fratello Vip, L’anno che verrà e Propaganda Live

Nella giornata di domani andranno in onda tre programmi molto amati che terranno in compagnia il pubblico da casa per il Capodanno: il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, L’anno che verrà di Amadeus e Nino Frassica su Rai 1 e infine Propaganda Live di Diego “Zoro” Bianchi.

Per il GF Vip e Propaganda Live si trattano di esordi assoluti, dal momento che fino a ora non sono mai andati in onda nella giornata di Capodanno. Discorso completamente diverso per L’anno che verrà, poiché la trasmissione musicale va in onda ininterrottamente dal 2003 (dal 2017 con Amadeus).

Gli ospiti di Capodanno di Rai 1, Canale 5 e LA7

Per tutte e tre le trasmissioni, a causa del Covid-19, gli ospiti sono nettamente minori rispetto alle aspettative. Nella diretta di L’anno che verrà saranno presenti: Gianni Morandi, Arisa, Piero Pelù, Umberto Tozzi, Raf, J-Ax, Rocco Hunt, Bomdabash, Shade, Rita Pavone, Gigi D’Alessio, Clementino, Leroy Gomez dei Santa Esmeralda, Gaia, Annalisa, Viktorija Mihajlović, Nino Frassica e i protagonisti della serie per bambini 44 gatti in onda su Rai Yoyo.

Secondo il sito “Tv Blog” invece il Grande Fratello Vip sembra aver puntato tutto su Pupo che per una sera smetterà di essere l’opinionista e si diletterà nel canto. Insieme a lui ci sono i due ex concorrenti Fausto Leali e Cristiano Malgioglio, i The Kolors con Stash ed i balletti di Rita Rusić e Valeria Marini.

Infine Propaganda Live, che vede la conduzione di Diego “Zoro” Bianchi insieme a Makkox, vedrà la presenza di Valerio Mastandrea, Francesco Guccini, i genitori di Giulio Regeni Claudio e Paola, Valerio Aprea, Key Rush, le parodie di Fabio Celenza, Giorgio Mastrota, il cantante Giuliano Palma e Tahnee Rodriguez. Sarà presente anche il fumettista Zerocalcare, che nei mesi scorsi ha presentato nella trasmissione gli episodi di “Rebibbia quarantine”.