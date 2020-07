Palinsesti Sky, tante novità nella stagione 2020-2021

Il palinsesto Sky 2020/2021 è ricco di novità, tra queste un importante rappresentante del cinema italiano entra a far parte di Sky, Gabriele Muccino. Il famoso regista realizzerà la sua prima serie tv, che si rifà al suo film A casa tutti bene. Si tratta di otto episodi, Muccino dirigerà i primi due e sarà supervisore artistico del progetto. Un’ altra serie molto attesa è quella su Francesco Totti Speravo de morì prima, le cui riprese sono da poco iniziate.

I protagonisti sono Pietro Castellitto nel ruolo dell’ex capitano della Roma e Greta Scarano nel ruolo di Ilary Blasi. Tra le altre novità novità Petra la cui protagonista è Paola Cortellesi, dal 14 settembre su Sky Cinema, i giovani protagonisti di We Are Who We Are di Luca Guadagnino, Una banda di poliziotti con Claudio Bisio e, Anna di Niccolò Ammaniti e Domina con Kasia Smuniack, un dramma storico molto attuale nonostante sia ambientato nell’Antica Roma, con un grande cast internazionale.

Tra i programmi più attesi Pekin Express, reality andato in onda su Raidue con il titolo Pechino Express, “X Factor” con giudici Emma, Hell Raton e i ritorni di Manuel Agnelli e Mika, il programma canoro di Enrico Papi “Name That Tune – Indovina la canzone”, la seconda serie di “Diavoli”, Family Food Fight, MasterChef , 4 Ristoranti, Bruno Barbieri 4 Hotel”e Italia’s Got Talent.

Tanti film del cinema italiano e internazionale, lo sport con i prossimi Europei su Sky Sport, il calcio italiano a quello internazionale e poi i motori con in primo piano la Formula 1 e il MotoGP, oltre a tennis, NBA, la MLB e le novità del wrestling AEW.

Tanti programmi su TV8 e Cielo: Ogni Mattina, programma d’informazione e intratenimento iin onda tutti i giorni da lunedì a venerdì dalle ore 10 alle ore 14 e tanti altri programmi.