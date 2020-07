Palinsesti Rai, le fiction in onda nella stagione 2020/2021

Nella conferenza di presentazione dei Palinsesti Rai per la stagione 2020/2021 è stata ufficializzata la lista dei telefilm che andranno in onda nella Rai, tra queste ci sono molte fiction che erano già state girate e che avrebbero dovuto essere trasmesse durante il periodo del lockdown ma che la RAI aveva deciso di interrompere e trasmettere in un periodo migliore. Ne è un esempio “Io ti cercherò“, “vite in fuga“, “nero a metà 2” ad anche alcuni film TV come quello dedicato a Rita Levi Montalcini su rai1 o anche “mare fuori” di rai due. Tutte queste fiction e film TV saranno trasmessi nell’autunno inverno 2020.

Nella programmazione Rai di questo autunno assisteremo al ritorno di molte serie che ci saremmo aspettati di vedere da febbraio 2020 ad oggi. Tutte queste serie erano molto seguite ed apprezzate dal pubblico, ma non saranno trasmesse solo quelle ci saranno anche delle importanti novità come per esempio “gli orologi del diavolo” che è la prima serie lunga con protagonista Giuseppe Fiorello, un’altra serie “l’alligatore” trasmessa su Rai 2 con Matteo Martari. Ci sarà anche un film TV dedicato a Rita Levi Montalcini con Elena Sofia Ricci ed anche “questo è un uomo” dedicata Primo Levi e al suo libro il giorno della memoria.

Tra le novità abbiamo anche “Chiara Lubich” interpretata da Cristiana Capotondi, verrà trasmesso anche “Natale in casa Cupiello” dove assisteremo alle interpretazioni di Sergio Castellito diretto dal regista Edoardo De Angelis per un progetto che vuole unire la TV, il cinema e teatro proponendo una collezione di film tratti dai capolavori di Eduardo De Filippo.

Sarà immancabile l’appuntamento con gli episodi rimanenti della serie “doc-nelle tue mani” che è stata la rivelazione della scorsa primavera dove Luca Argentero interpreta un dottore che aveva perso la memoria. Le 8 puntate rimanenti verranno trasmesse una puntata a settimana, il giovedì sera poiché al termine di questa fiction ci sarà lo spazio di Sanremo dedicato ai giovani che si chiama “Ama Sanremo” che verrà trasmesso appunto nella seconda serata del giovedì sera.

Ancora altre novità attendolo gli spettatori per l’inizio del 2021 dove si potrà assistere a film e fiction di programmi le cui riprese sono annena iniziate come “Mina Settembre” interpretata da Serena Rossi, Lolita Lobosco, Il commissario Ricciardi, Makari, Il commissario Montalbano ed i nuovi episodi de “I bastardi di pizzofalcone”, “Che Dio ci aiuti6″, “La compagnia del Cigno 2″ ed “un passo dal cielo”.