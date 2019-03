Palinsesti Rai e Mediaset: le repliche di Montalbano per ostacolare Barbara D’Urso

E’ consuetudine per Rai 1 trasmettere ogni anno degli episodi di Montalbano in replica, che puntualmente vengono seguiti da una grande fetta di pubblico permettendo alla rete di vincere la serata auditel praticamente senza alcun investimento economico. A fronte dei 2 episodi inediti trasmessi nelle scorse settimane saranno ben 10 le puntate in replica trasmesse durante la prossima primavera.

Si comincia lunedì 1 aprile e si andrà avanti ogni lunedì fino al 20 maggio per otto lunedì consecutivi. Agli appuntamenti del lunedì se ne aggiungono 2 al mercoledì (il 3 aprile ed il 22 maggio) per arrivare ad un totale di 10 appuntamenti. Ancora ignoti i titoli degli episodi che verranno replicati.

A farne le spese sarà principalmente Barbara D’Urso che si scontrerà con la corazzata di Montalbano per ben 9 appuntamenti su 10. Il 1° aprile è infatti prevista su Canale 5 la finale de “L’isola dei Famosi”, mentre dal lunedì successivo dovrebbe andare in onda la nuova edizione de “Il Grande Fratello”, affidata nuovamente a Barbara d’Urso che continuerà ad andare in onda anche il mercoledì sera con il suo nuovo programma “Live – Non è la D’Urso”.

Non è del tutto da escludere che la scelta di Rai 1 di trasmettere le repliche di Montalbano spinga i vertici Mediaset a ritoccare i propri palinsesti. Mandare in onda Il Grande Fratello (che già lo scorso anno ha avuto non poche difficoltà sul fronte degli ascolti) contro Montalbano significherebbe condannarlo ad una sonora sconfitta dal punto di vista degli ascolti, anche se a prescindere dai risultati Auditel questo genere di programmi servono alla rete a creare argomenti di conversazione da sfruttare in tutti i programmi quotidiani della rete.

Vedremo nelle prossime settimane come si muoveranno le due reti interessate, unica certezza al momento è che i fans di Montalbano anche quest’anno avranno a loro disposizione una gran quantità di episodi in replica da rivedere nuovamente.