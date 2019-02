Palinsesti Rai e Mediaset dal 10 al 16 febbraio: torna Moltalbano, Celentano cambia giorno

Mentre la prossima settimana televisiva sarà catalizzata dal Festival di Sanremo sono già usciti i palinsesti della settimana successiva, quella che va dal 10 al 16 febbraio che vedrà il ritorno di tanti programmi attesi dal grande pubblico.

Il ritorno più atteso è quello con Il Commissario Montalbano, i due nuovi episodi andranno in onda lunedì 11 e lunedì 18 febbraio in prima serata su Rai 1. Canale 5 per l’occasione ha deciso di spostare la messa in onda di Adrian che andrà al martedì, scontrandosi però con un altro prodotto molto sponsorizzato da Rai 1 ossia il film dedicato alla vita di Mia Martini, Io Sono Mia, che andrà in onda martedì 12 febbraio. Da segnalare anche il raddoppio de L’Isola dei Famosi che in questa settimana andrà in onda domenica e giovedì.

Venerdì sera assisteremo all’esordio su Rai 1 di Sanremo Young, condotto da Antonella Clerici che si scontrerà contro il primo dei 3 appuntamenti in prima serata con Uomini e Donne – La Scelta, in onda su Canale 5 e condotto da Valeria Marini.

Anche Rai 2 può puntare su una fiction molto attesa dal pubblico, si tratta della seconda serie de La Porta Rossa, che andrà in onda ogni mercoledì. Ancora fiction su Rai 2 la domenica con la seconda serie di Doctor Good ed il venerdì con la messa in onda della prima serie di Suburra (già trasmessa da Netflix). Spazio anche a Virginia Raffaele di cui verrà proposto un collage del suo show del 2017 Facciamo che Io Ero nella serata di lunedì.

Settimana ricca di programmi molto attesi e sfide auditel che vedranno il pubblico diviso tra tante diverse scelte televisive ogni sera. Scopriremo nelle prossime settimane quali di questi programmi avrà la meglio sulla concorrenza, senza poter escludere ulteriori spostamenti dell’ultimo minuto che potrebbero essere annunciati.