Palinsesti Mediaset, tutte le novità di Rete 4, Canale 5 e Italia 1

Nella giornata di ieri Pier Silvio Berlusconi ha presentato alla stampa il palinsesto del prossimo anno di Mediaset ove spiega, come riportato dal sito “Il Fatto Quotidiano“, le sue scelte: “La nostra strategia è semplice, più prodotto, più prodotto italiano e made in Mediaset. All’inizio della pandemia abbiamo avuto paura, non solo per la nostra salute, ma anche per l’azienda e invece abbiamo trovato il giusto modo per andare avanti senza fermarci mai grazie alla collaborazione di tutti. Ascolti migliori del previsto, costi sotto controllo, se non oltre”.

Parlando invece dei programmi, si parte con uno dei format più seguiti su Canale 5: il “Grande Fratello Vip“. Vengono confermate le presenze di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli come nuove opinioniste, mentre le puntate almeno inizialmente ne sono 21 (13 lunedì e 8 venerdì) ma non viene escluso che possa esserci un prolungamento.

Tra i confermati della rete troviamo Gerry Scotti, con Pier Silvio Berlusconi che si dimostra molto felice per il rinnovo del contratto. Per la stagione lo zio Gerry 2021-2022 prende parte del cast di “Tú sí que vales” e va al timone di “Caduta libera“, ma si sta trattando per metterlo anche alla conduzione di “La domenica del villaggio“. Conferma anche per Piero Chiambretti con il suo “Tiki Taka – La repubblica del pallone” che potrebbe arrivare pure di pomeriggio. Gli altri confermati sono Ezio Greggio, Nicola Savino e Roberto Giacobbo.

Ma quello che sta facendo discutere è il ridimensionamento dato a Barbara D’Urso da parte della rete, dal momento che dalla prossima stagione conduce solamente “Pomeriggio Cinque“. Pier Silvio Berlusconi ha giustificato questa decisione rivelando che il gusto del pubblico, dallo scoppio del Covid-19, è totalmente cambiato e ormai la gente vuole più notizie di cronaca e meno di gossip. Al suo posto la domenica sera viene chiamato Enrico Papi con “Scherzi a parte“, mentre Silvia Toffanin raddoppia con “Verissimo” e Anna Tatangelo condurrà “Scene da un matrimonio“.

Alessia Marcuzzi ed i grandi ritorni

L’addio di Alessia Marcuzzi, annunciata dalla diretta interessata sui social, è stato un colpo duro da digerire per i fan di Canale 5. Tuttavia Pier Silvio Berlusconi rivela che potrebbe ritornare il prossimo anno con un nuovo programma: “Ho grandissimo affetto e stima per Alessia. È lei che ha lasciato, è una brava conduttrice. Abbiamo parlato di Scene da un matrimonio, c’erano anche questioni economiche, la domenica dobbiamo spendere poco. Per quanto mi riguarda potrebbe essere in onda a gennaio con un prodotto tutto suo”.

Si punta anche sui grandi ritorni, come “Zelig” che viene messo nuovamente in onda su Canale 5 per tre puntate con la conduzione storica di Claudio Bisio e Vanessa Incontrada e soprattutto la “La talpa“, uno dei reality show più chiacchierati che ritorna nei palinsesti nel 2022 (anche se a oggi manca ancora il conduttore). Ilary Blasi invece, oltre a “L’isola dei famosi”, sarà alla conduzione di “Star in the Star” un programma molto simile a “Tale e quale show” in onda su Rai 1. Sempre dalla giornata di giovedì va in onda “D’Iva“, one woman show con la Iva Zanicchi e si sta provando a chiudere un accordo per un programma condotto da Claudio Baglioni.

Laura Casarotto, direttrice di Italia 1, ha deciso di regalare un po’ di novità al canale anticipando delle novità sulla carta molto interessanti. La domenica sera sulla rete va in onda “Mistery Land“, con la conduzione di Aurora Ramazzotti e Alvin, mentre a seguire è presente “Freedom” di Roberto Giacobbo. Il giovedì e il sabato viene dedicato esclusivamente ai film, il martedì al nuovo programma “Buoni o cattivi” seguito da “Le iene” e il mercoledì la trasmissione comica “Hololulu” e “Ritorno a scuola” con Nicola Savino che ricorda per certi versi “Gli esami non finiscono mai” trasmesso su Rai Scuola.

Non ci sono grosse novità su Rete 4, dal momento che l’obbiettivo del canale resta sempre quella dell’informazione sui fatti di cronaca. Vengono quindi confermati Nicola Porro, Mario Giordano, Paolo Del Debbio e Gianluigi Nuzzi mentre il sabato e la domenica vanno in onda altri film (ma non vengono escluse sorprese).