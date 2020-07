Palinsesti Mediaset, tutte le fiction della prossima stagione televisiva

Non sono stati presentati i palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva, bisognerà attendere settembre. Conosciamo però le fiction che verranno trasmesse su Canale 5 nella stagione 2020/2021 . “I fratelli Caputo”, per la regia di Alessio Inturri, è una serie i cui protagonisti sono Cesare Bocci e Nino Frassica.

Alberto, ruolo interpretato da Cesare Bocci è un commercialista nato e cresciuto a Milano che arriva in Sicilia dove incontra il fratellastro Nino, interpretato da Nino Frassicas che vive qui e lavora come agente di spettacolo. I due che hanno personalità diverse vivranno nello stesso casale. “Buongiorno mamma” per la regia di Giulio Manfredonia, è una serie con Roul Bova, Maria Chiara Giannetta, Beatrice Arnera che racconta la storia di una ventunenne Francesca che, dopo che la madre è entrata in coma, prende le redini della sua vita.

Torna la nuova stagione de “Il silenzio dell’acqua” per la regia di Pier Belloni, con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti, “Giustizia per tutti” per la regia di Maurizio Zaccaro e Eros Puglielli, con protagonisti Raoul Bova e Rocío Muñoz Morales. Torna ,dopo la fiction “Non mentire”, Alessandro Preziosi che insieme a Claudia Pandolfi sarà il protagonista della serie tv “Scomparsi” (Masantonio) per la regia di Fabio Mollo. Masantonio è un investigatore dal passato misterioso che possiede la capacità di entrare nella vita degli scomparsi .

Claudia Pandolfi sarà protaginista anche di un’altra fiction “Tutta colpa di Freud” insieme a Claudio Bisio e Max Tortora, tratta dall’omonimo film. Molto attesa anche “Luce dei tuoi occhi” con Anna Valle e Giuseppe Zeno per la regia di Claudio Costa. Marco Bocci insieme a Margherita Buy e Greta Ferro saranno i protagonisti di” Made in Italy” invece Claudio Santamaria sarà diretto da Piero Mesina, Ciro D’Emilio e Stefano Lorenzi nella fiction “Inchiostro di Piombo”.

Tratte da storie di cronaca sono le fiction “Alfredino” che parla della tragedia di Vermicino, per la regia di Marco Tullio Giordana e “Il coraggio di Ilaria” che si ispirata alle vicende di Ilaria Cucchi e di suo fratello Stefano, morto il 22 ottobre 2009. Infine Marco Bocci tornerà con la terza stagione della fiction “Solo”.