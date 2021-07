Palinsesti Mediaset, Maria De Filippi prende tutto: in arrivo un nuovo programma in prima serata

Sono stati resi noti i palinsesti Mediaset e come si vociferava da mesi ormai, l’impero di Barbara D’Urso è ufficialmente declinato. La conduttrice campana si è vista togliere due dei suoi programmi di punta, “Live- non è la D’Urso” e “Domenica Live”, rimanendo solo con “Pomeriggio Cinque” che al momento non sembra però essere ridimensionato come si era detto.

Piersilvio Berlusconi ha spiegato la decisione con grande diplomazia, non facendo alcun riferimento a quanto è emerso nelle scorse settimane: Berlusconi non avrebbe per niente gradito la tv proposta dalla D’Urso. L’imprenditore se da un lato ha preso questa decisione, di contro ne ha presa un’altra: non lasciarsi sfuggire per niente al mondo Maria De Filippi.

La “nemica” della D’Urso (pare che tra le due non scorra buon sangue, anche se nulla è mai stato confermato né smentito dalle dirette interessate) ha finalmente firmato il nuovo contratto con Mediaset. Si era vociferato che, a causa della presenza della conduttrice campana, Queen Mary fosse reticente nell’andare avanti con l’azienda del Biscione e per tale ragione la firma sul rinnovo contrattuale non era poi così scontata.

Così però non è stato. La De Filippi si è confermata leader e regina in casa Mediaset, dove non solo le sono stati confermati i suoi consueti programmi, ma anche una novità bolle in pentola. Rivedremo Queen Mary al timone di “Uomini e Donne”, “Amici”, “C’è posta per te”, nelle vesti di giudice a “Tu si que vales” e produttrice di una nuova trasmissione.

Il programma resta top secret, sicuramente ancora in fase di definizione, ma una cosa è certa: sarà prodotto dalla Fascino, casa di produzione di proprietà della De Filippi. Maria però non ne sarà la conduttrice, difatti la trasmissione sarà affidata a un’altra persona e già si sa che andrà in onda in prima serata. Ovviamente la situazione è ancora tutta in fase embrionale e chi sarà a presentare è un miraggio lontano, ciò che è certo è che il programma sarà targato Fascino e dunque Maria De Filippi.