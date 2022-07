Palinsesti Mediaset, il ritorno di "Ciao Darwin" e le ultime novità sui reality show

Ascolta questo articolo

Nella giornata del 30 giugno sono stati presentati i palinsesti di Mediaset con la presenza dei vertici della rete. Come vociferato negli ultimi giorni, Orietta Berti farà parte della famiglia del Biscione in cui, come successo con Iva Zanicchi, le sarà affidato un one woman show. Tra l’altro l’artista, insieme a Sonia Bruganelli, sarà opinionista della settima edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini.

Sempre sui reality show, viene confermato anche la nuova edizione de “La talpa“, prodotta per la prima volta da Maria De Filippi con la “Fascino PGT“. Pier Silvio Berlusconi però ammette che almeno sono ancora in fase di produzione, siccome non hanno scelto neanche il conduttore a cui affidare il reality.

Le novità di Mediaset per la prossima stagione

Ci sono tante nuove netizie anche legate a Piero Chiambretti: chiude “Tiki Taka – La Repubblica del pallone” ma al conduttore gli viene affidato “Talentissimo me“, un nuovo programma sui bambini e sui loro talenti in onda in prima serata su Canale 5. Intanto al posto di “Tiki Taka” andrà in onda “Pressing“, la storica trasmissione resa famosa dal mai dimenticato Raimondo Vianello.

Sempre sui programmi sportivi nelle ultime ore il web è letteralmente impazzito per il ritorno di “Mai dire gol“. Pier Silvio Berlusconi ha annunciato come voglia fare almeno due o tre puntate per commemorare i 30 anni della trasmissione e al suo interno vorrebbe i volti storici, tra cui il Mago Forest.

Barbara D’Urso, nonostante le voci dell’ultimo periodo, rimarrà con “Pomeriggio Cinque” come rivelato dallo stesso Berlusconi: “Sui contenitori del daytime stiamo lavorando, ci siamo resi conto che i gusti sono cambiati, stringenti sull’attualità e meno sullo show. Il cambiamento è avvenuto e i risultati parlano da soli. Barbara D’Urso è una signora professionista, abbiamo rinnovato il contratto per le prossime stagioni. Resterà a Pomeriggio 5, per ora non sono previsti altri progetti ma troveremo il programma giusto perché ha una esperienza unica”.

Per Maria De Filippi invece sono arrivate le conferme, praticamente scontate, di “Uomini e Donne“, “C’è posta per te“, “Tú sí que vales” ed “Amici di Maria De Filippi“. Tra i confermati ritroviamo Barbara Palombelli con “Forum” e “Mattino Cinque” con Francesco Vecchi e Federica Panicucci, ove quest’ultima condurrà anche “Back to school“.

Tra i riconfermati troviamo Michelle Hunziker con “Michelle Impossibile“, Enrico Papi che resta alla guida di “Scherzi a parte” e Gerry Scotti con “Caduta libera” che ritornerà in prima serata grazie a “Lo show dei record“. L’altra notizia importante per i fan di Canale 5 è il ritorno di Paolo Bonolis nella prima serata di venerdì con “Ciao Darwin“.

Stessa sorte nel weekend, dove Berlusconi non ha voluto toccare praticamente nulla: restano Silvia Toffanin con “Verissimo” e il daytime di “Amici di Maria De Filippi“. Tra l’altro la Toffanin resterà anche di sabato pomeriggio, preceduta sempre da “Scene da un matrimonio” di Anna Tatangelo. Doppia soddisfazione invece per Pio e Amedeo che, oltre a rimanere su Canale 5 con “Felicissima sera“, ritorneranno sul piccolo schermo con tre puntate di “Emigratis“.

Tante anche le fiction pronte o riconfermate in casa Mediaset: “Viola come il mare” con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman, “Il patriarca” di Claudio Amendola, “L’anima gemella” con Daniele Liotti, “La ragazza di Corleone“, “Buongiorno, mamma!” di Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta, “Luce dei tuoi occhi” con Anna Valle, Giuseppe Zeno e Francesca Cavallin” e “Bardot” di Julia De Nunez.

Rete 4, Italia 1 e il futuro dei reality show

Su Italia 1 viene confermato “Le iene“, che avrà un appuntamento settimanale da ottobre a giugno e al timone ci saranno sempre Teo Mammucari e Belén Rodríguez. Tra l’altro, oltre alla conferma di Roberto Giacobbo con “Freedom“, arriverà in onda un nuovo reality show dal titolo “Mia mamma e mio papà“.

Proprio sui reality show, Mediaset ha deciso di confermare le sue certezze. Infatti, oltre alla sesta edizione del “Grande Fratello Vip” e de “La talpa”, nella prossima stagione andrà in onda una nuova edizione de “L’isola dei famosi” con la conduzione di Ilary Blasi.

Infine Rete 4 continuerà a portare avanti i suoi programmi legati all’informazione grazie a “Fuori dal Coro” di Mario Giordano, “Zona Bianca” di Giuseppe Brindisi, “Quarta Repubblica” di Nicola Porro, “Dritto e Rovescio” di Paolo Deldebbio, “Controcorrente” di Veronica Gentili, “Stasera Italia” di Barbara Palombelli e “Quarto grado” di Gianluigi Nuzzi insieme ad Alessandra Viero.