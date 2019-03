Palinsesti Canale 5: ecco cosa vedremo in tv in primavera

Mediaset ha comunicato i palinsesti televisivi dei prossimi mesi con i programmi (che salvo variazioni e spostamenti dell’ultimo minuto) terranno compagnia al pubblico nei mesi primaverili.

La prima serata del lunedì tornerà ad essere occupata dai reality show, un genere che pur mostrando un lieve calo rispetto agli scorsi anni (forse anche dovuto alla ripetitività dei titoli e delle dinamiche) permette comunque alla rete di vincere le serate e di avere tanti argomenti di conversazione da sfruttare in tutti i programmi quotidiani. Dal 3 marzo torna nel’originaria serata del lunedì L’isola dei famosi con le ultime puntate di questa edizione (la finale è prevista il 1° aprile); dal lunedì successivo torna anche il Grande Fratello 16 condotto anche quest’anno da Barbara D’urso che sarà anche alla guida del nuovo programma della rete in onda dal 13 marzo Live – Non è la D’urso.

Il venerdì sera vedrà il ritorno di Paolo Bonolis con il suo Ciao Darwin 8 – Terre desolate, in onda dal 15 marzo. Potrebbero seguire altre puntate con le scelte di Uomini e Donne, dopo il buon riscontro ottenuto dalla tre puntate andate in onda in queste ultime settimane. Al sabato sera tornerà il serale di Amici, dal 30 marzo, nonostante la richiesta di Maria de Filippi di andare in onda in un giorno infrasettimanale.

La domenica sera continuerà ad essere occupata da fiction con L’amore Strappato che vedrà protagonisti Sabrina Ferilli ed Enzo De Caro diretti da Ricky Tognazzi. La fiction andrà in onda per tre domeniche dal 31 marzo; a seguire il ritorno di New Amsteradm con la seconda stragione.

Tutti i programmi del pomeriggio sono ovviamente confermati, visto il consueto successo di tutte le proposte della mattina e del pomeriggio; mentre nella fascia del preserale dal 21 aprile Paolo Bonolis cederà il posto a Gerry Scotti con il suo Caduta Libera. Gerry Scotti tornerà anche alla conduzione di Striscia la Notizia insieme a Michelle Hunziker dal 15 aprile fino alla fine della stagione televisiva.