"Otto e Mezzo", botta e risposta tra Matteo Salvini e Lilli Gruber

Llli Gruber è una giornalista e conduttrice del programma televisivo “Otto e Mezzo“, proprio durante la messa di onda del programma è avvenuto un botta e risposta fra la donna e il leader della Lega Matteo Salvini. La tensione ha toccato l’apice quando hanno affronto l’argomento riguardante la gestione della pandemia da Coronavirus in Lombardia, i due protagonisti hanno due opinioni opposte e ciò ha portato allo scontro.

Matteo Salvini ha dichiarato: “Stiamo qui a commentare un anno e mezzo di disastri della premiata ditta Conte, Renzi, Di Maio e Zingaretti. Se un anno e mezzo fa la parola fosse tornata ai cittadini italiani, ora saremmo tranquilli in un altro contesto”. Qui la risposta della giornalista: “Se sto a quello che lei diceva sulla pandemia, forse staremmo messi ancora peggio”.

Dopo questa affermazione, il leader della Lega ha risposto che sulla pandemia non si può fare politica e che l’Italia è tra i grandi Paesi del mondo con il più alto numero di morti e disoccupati. La conduttrice ha subito preso parola affermando che il record per numero di morti in Italia ce l’ha la Lombardia, governata da Attilio Fontana, il quale è leghista di punta.

Matteo Salvini, evidentemente infastidito dalle parole della donna, ha risposto che è curioso pensare che i morti in Lombardia siano colpa della regione gestita dalla Lega mentre i morti in Italia siano colpa del destino. La Gruber, però, ha rincalzato dicendo che se il modello lombardo fosse imitato in tutta Italia si avrebbe il numero più alto di decessi.

D’altra parte Salvini ringrazia la Lombardia per aver spento l’incendio nato nella regione. La discussione si è conclusa senza andare oltre. Un botta e risposta che ha diviso il pubblico da casa, c’è chi sta dalla parte del leader della Lega e chi si schiera con la conduttrice.