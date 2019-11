Ottimo esordio per "La caccia – Monteperdido": un nuovo trionfo per Megan Montaner che racconta il suo inedito ruolo

Già da domenica 10 novembre è andata in onda su Canale 5 una nuova fiction, intitolata “La caccia – Monteperdido”, che ha incuriosito e appassionato il vasto pubblico di casa Mediaset che ha molto apprezzato le qualità di questo famoso cast spagnolo. A brillare è stata propria la protagonista Megan Montaner che, dalla sua prima apparizione in Italia interpretando Pepa de “Il Segreto”, è rimasta nei cuori di tutti gli italiani. La prima puntata della serie è stata un ottimo esordio cosi da registrare un buon risultato in termini di share, tanto da dominare la concorrenza.

In questo thriller psicologico, Megan interpreta il ruolo del sergente Sara Campos, un’agente dalla Guardia Civil spagnola chiamata da Madrid a indagare e risolvere un caso contorto e delicato avvenuto a Monteperdido, una piccola vallata sita nei Pirenei. Cinque anni prima dell’arrivo di Sara, due studentesse Ana e Lucia scompaiono nel nulla lasciando nel ristretto paesino un grande velo di mistero e terrore. Dopo anni di silenzio, il caso inizia a svilupparsi con il ritrovamento di Ana che viene trovata incosciente e con un pesante trauma cranico generato da un’incidente stradale.

Sara dovrà cercare di portare luce al caso e smascherare questo grande mistero cosi da trovare la risposta alla domanda più richiesta: “Ma che fine ha fatto Lucia?”. Nel corso delle puntate, attraverso l’operato della Guardia Civil sarà possibile ricostruire l’intera vicenda e scoprire nei dettagli cosa è successo in questi cinque anni alle due sfortunate ragazzine e chi è il colpevole di tale crudeltà.

L’attrice spagnola, in una lunga intervista, ha descritto il personaggio di Sara descrivendola come una donna ermetica e ossessionata dai casi che tenta di risolvere. Nonostante la giovane età, il sergente Campos si dimostra essere una grande professionista ma in questa indagine non riesce ad essere completamente lucida in quanto la triste storia delle due ragazze rapite le farà rivivere esperienze traumatiche che hanno segnato la sua infanzia.

Interpretare questo inedito personaggio è stato veramente piacevole per Megan, in quanto ricorda l’esperienza sul set come una bella esperienza e nello specifico come una grande sfida personale: «È stato bellissimo! Questo ruolo per me è stato una vera e propria sfida perché avevo paura di non essere all’altezza. Tuttavia avevo molta voglia di mettermi alla prova con qualcosa di diverso dal solito. Mi sono impegnata tantissimo anche fisicamente, perché si tratta di un personaggio molto forte e con una personalità pazzesca. Per fortuna grazie all’aiuto dei registi Salvador García Ruiz e Álvaro Ron sono riuscita a rendere giustizia a Sara: il verdetto sarà tra poco nelle mani dei telespettatori italiani. Spero di piacervi».

La prima stagione della serie è composta da otto episodi che sono caratterizzati da una trama molto intrecciata e da un cast stellare che comprende i nomi di grandi attori spagnoli come: Alain Hernández; Francis Lorenzo; Carla Díaz; Jorge Bosch; David Solans; Pablo Derqui; Beatriz Carvajal; Patxi Freytez e molti altri.