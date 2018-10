Oroscopo di Paolo Fox: classifica dei segni per la settimana dall’8 al 14 ottobre

Come ogni domenica arriva l’appuntamento con Paolo Fox ed il suo oroscopo settimanale presentato durante la puntata di Mezzogiorno in Famiglia in onda su Rai Due. Partiamo quindi dal fondo della classifica dove troviamo il Toro: con Urano che vi spinge a fare cambiamenti continui nella vostra vita ormai avete perso la bussola. Per questo motivo dovete cercare di focalizzarvi su quelle che sono le vostre priorità ed eliminare ciò che non riuscite a rendere come vorreste che fossero. Siate fiduciosi per quanto riguarda l’ambito professionale dove da novembre ci saranno piccoli cambiamenti. In questa settimana vi aspettano giornate dure soprattutto mercoledì e venerdì dove la vostra pazienza sarà messa a dura prova.

In undicesima posizione troviamo poi il Leone che vivrà una settimana abbastanza agitata. A lavoro potrete essere scavalcati da qualcuno che non se lo merita e creare quindi ad un clima di competizione negativa. Non cascate in giochi sporchi, tenete la lingua a freno e abbiate fiducia, dopo un mese faticoso come quello di ottobre arriveranno le rivincite a novembre. Continuando a scalare la classifica troviamo al decimo posto l’Ariete: i primi giorni della settimana vorreste vivere su Marte per non dover avere a che fare con alcun essere umano. Fortunatamente verso sabato l’amore vi farà riprendere un po’ e vivrete un week end spensierato. Al nono posto troviamo poi l’Acquario: la stanchezza si fa sentire e altera qualsiasi cosa. Questo vi porterà ad avere discussioni anche con chi non se lo merita. Attenzione quindi a non prendervela con le persone sbagliate, soprattutto se si tratta del vostro partner che poco centra con il lavoro.

Sopra di un gradino c’è la Bilancia: i troppi impegni che avete vi sfiancano soprattutto perché riguardano sia l’ambito professionale che quello famigliare. Siate pazienti e cercate di evitare le discussioni. La Vergine si piazza al settimo posto: smettetela di chiedervi il perché delle cose, lasciate andare ciò che non vi rende felici. In amore e in amicizia eliminate chi non ritenete all’altezza. Quella dall’8 al 14 ottobre è una settimana interessante per voi, quindi non lasciatevi sfuggire nessuna occasione. A metà classifica ci sono invece i Pesci che in questo periodo hanno delle grandi opportunità. Certo, queste opportunità dovranno essere colte al volo e soprattutto dovrete dimostrare di avere voglia di fare. Anche in amore potrebbe esserci qualche piacevole sorpresa.

Al quinti posto c’è il Capricorno che con l’arrivo di Mercurio darà vita ad una settimana positiva. Le buone notizie arriveranno tra giovedì e venerdì, anche in ambito amoroso. Fuori dal podio per una sola posizione c’è il Sagittario: per tutti quelli che hanno grandi progetti è il caso di premere il piede sull’acceleratore. Nel week end spazio alla passione che vi farà passare 24 ore di fuoco.

Medaglia di bronzo per il Cancro: nonostante la presenza di Saturno, potrete godere di un’aria positiva. La giornata migliore sarà sicuramente giovedì dove potrebbe arrivare anche una bella conferma a livello lavorativo. Al secondo posto ci sono poi i Gemelli che apriranno la settimana ricevendo una grande sorpresa. Approfittate di queste giornate positive perché poi con l’arrivo di novembre tutto sarà molto più complicato. Concludiamo poi con lo Scorpione che conquista il primo posto: grazie alla presenza di Mercurio, della Luna, di Giove e di Venere la passione sarà la componente principale di questi sette giorni di ottobre. Prendete in mano le situazioni e rendetevi protagonisti assoluti sia in amore che sul lavoro. Parola d’ordine: credere in sé stessi.