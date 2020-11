Ornella Vanoni: "rinata" dopo il Covid, oggi ospite di Domenica In

Anche la celebre cantante milanese Ornella Vanoni ha dovuto affrontare il maledetto virus, dopo essere risultata positiva al Covid.

86 anni, classe 1934, la Vanoni, in collegamento a “Che tempo che fa”, stuzzicata più volte dalla comica Luciana Littizzetto, aveva parlato di come è avvenuto il suo contagio. Con estrema chiarezza, ha detto: “Sono stata attenta ma è entrato in casa qualcuno che me lo ha attaccato”, ribadendo ai suoi fan e ai telespettatori un messaggio fondamentale: quello di indossare le mascherine e rispettare le norme anti-contagio.

Il 29 ottobre, l’artista ha annunciato: “Mi ha presa, sto bene!“, accompagnando l’esternazione della sua positività al virus con una foto che la ritraeva tra i cuscini, con le coperte che le nascondevano il viso, tirate fin sui capelli.

Da allora, Ornella, una delle voci più amate della musica italiana, non ha mai smesso di documentare il suo stato di salute, fino all’annuncio che tutti attendevamo: “Sono rinata!”. Un tweet arrivato dopo 3 settimane, mostrando tutta la sua gioia sui social. I fan, dunque, hanno potuto lanciare un sospiro di sollievo per il recupero completo dell’artista da questo terribile Covid.

Ornella ha voluto ringraziare tutti coloro che le hanno dimostrato il loro affetto in questo suo delicato periodo, scrivendo: “Com’è bella una carezza. Grazie a tutti quelli che mi hanno pensata”

Ornella Vanoni oggi ospite di Domenica In

La cantante, che da giovane soffriva di insicurezza cronica, che a 15 anni non si piaceva, provando ribrezzo nel guardarsi allo specchio, ha avuto davvero una vita turbolenta, dichiarando di aver sperperato tutto il denaro, il suo passato con le droghe, sino ad esser sprofondata nella depressione.

Oggi sarà in collegamento con Domenica In, nella dodicesima puntata condotta da Mara Venier su Rai1.

Come sempre, la cantante ha dimostrato tutta la sua forza da combattente, che ha fatto di lei un personaggio grintoso e tenace. Si è lasciata alle spalle il Covid, per fortuna per lei asintomatico, aggiungendo il suo nome alla lunga lista di personaggi del mondo dello spettacolo colpiti dal Coronavirus.

Dopo una carriera sessantennale, attivissima in tv e al cinema, oltre che in ambito musicale, la Vanoni, ricordiamo, sta preparando un nuovo album di inediti, a 7 anni di distanza dall’ultimo.