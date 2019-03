Ora o Mai Più: vince Paolo Vallesi super favorito dal pubblico

Paolo Vallesi ha vinto la seconda edizione di Ora o mai più, lo show del sabato sera di Rai 1, sommando i voti del pubblico e dei maestri seconda si è posizionata Silvia Salemi e terza Jessica Morlacchi. Nella classifica per il pubblico al primo posto c’era Paolo Vallesi, al secondo Jessica Morlacchi, al terzo Donatella Milani ultima Barbara Cola. Per i maestri la classifica vedeva al primo posto Michele Pecora al secondo Jessica Morlacchi e al terzo pari merito Silvia Salemi e Davide De Marinis mentre all’ultimo Donatella Milani. Alla fine il cantante dopo aver ringraziato la sua maestra Ornella Vanoni, emozionato ha cantato il suo inedito “Ritrovarsi ancora” con il figlio sul palco.

La puntata è iniziata cavalcando ancora la lite tra Donatella Milani e Donatella Rettore, la Milani ha più volte dichiarato di non voler cantare le canzoni della sua coach perché non le può interpretare in quanto hanno testi semplici da “cartoni animati” e per tutta risposta la Rettore le ha urlato “Arrangiati” ribbadendo di non voler più cantare con lei. Ad aggiungere benzina sul fuoco anche una recente intervista rilasciata dalla Milani nel programma di Caterina Balivo Vieni da me, dove la cantante toscana ha messo in discussione l’imparzialità degli altri giudici e li ha accusati di attacarla pesantemente in ogni puntata.

I cantanti poi si sono esibiti nelle cover dei loro coach, tranne Donatella Milani che ha cantato “Su di noi” scritta da lei, in seguito hanno cantato anche i loro inediti, tra i più orecchiabili quelli di De Marinis e Milani.

Amadeus ha rimarcato anche un’altra polemica scoppiata la scorsa settimana,Marcella Bella infatti aveva accusato gli altri giudici,tra cui Red Canzian,di dare voti bassi alla sua allieva Silvia Salemi, ebbene alla fine i due Marcella e Red hanno dichiarato di essere stati insieme quando avevano vent’anni, confermando i rumors di questa settimana.

L’ultima polemica che Amadeus ha voluto chiudere era tra Marcella Bella e Orietta Berti entrambe si sono punzecchiate per tutte le puntate ma alla fine si sono abbracciate. Commovente infine il lungo applauso per omaggiare il cantautore e compositore Gianni Bella presente in studio.