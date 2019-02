Ora o Mai Più: scontro tra Rettore e la sua "allieva" durante la quarta puntata

Ieri sera è tornato in onda, dopo una settimana di pausa per la messa in onda del Festival di Sanremo, Ora o Mai Più, lo show del sabato sera di Rai 1 che vede 8 cantanti in gara (artisti dalla carriera segnata da un solo successo fulmineo non più ripetuto) “aiutati” da 8 coach a recuperare il successo perduto. Tutte le puntate dello show fino ad ora erano state accompagnate da polemiche e battibecchi tra i coach che si battevano tra loro per difendere i loro concorrenti. Ieri sera però, per la prima volta, lo scontro è avvenuto tra un coach e la sua concorrente.

Poco prima della loro esibizione in coppia Amadeus ha infatti mandato in onda un filmato che vedeva Donatella Milani proferire delle parole non del tutto gradevoli nei confronti della sua coach Donatella Rettore. Ecco una sintesi di quanto detto:

“Non ho niente contro Donatella, ma io che sono un’interprete, un’autrice musicista, cosa interpreto con Lamette, zip zop zap? Non sto uscendo con la mia personalità di quella che sa cantare….Ragazzi, sto cantando le canzoni dei cartoni animati! Fa quello che gli pare, mi entra dove non deve entrare. Niente contro Donatella: vi giuro, meglio i Ricchi e Poveri…..Ho ancora due serate con lei? Voglio fare due puntate senza di lei.”

Immediata e diretta la reazione della biondissima Rettore che ha liquidato la sua allieva con un semplice “Arrangiati“, manifestando la sua volontà di nonb esibirsi più con la sua, ormai, ex allieva. Anche tutta la giuria ed il pubblico in studio si è scagliato contro la Milani, tra fischi e varie accuse da parte degli altri coach di essere troppo presuntuosa e poco rispettosa nei confronti della sua coach. Marcella Bella le ha anche ricordato che lo scorso anno (quando la Milani aveva partecipato per una sola puntata, per poi ritirarsi per motivi personali) aveva aavuto dei modi poco carini nei confronti del suo coach di allora, Fausto Leali.

Cosa accadrà adesso? Amadeus ha detto che si riunirà con gli autori per capire se la Milani potrà continuare il suo percorso da sola per le ultime due puntate rimasta. Ieri sera invece si è esibita da sola sulle note di un altro successo di Rettore “Io ho te“, incassando voti non poco entusiasti da parte di tutta la giuria.