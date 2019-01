Ora o Mai Più, in arrivo la seconda edizione con Amadeus

Da metà Gennaio il sabato sera di Rai Uno si riempie di musica con la seconda edizione del talent show “Ora o mai più” ideato da Carlo Conti e condotto da Amadeus. Il programma quest’anno dovrà scontrarsi con “C’è posta per te” di Maria De Filippi a partire dal giorno 19 mentre l’anno scorso era stato trasmesso a Giugno.

Ci saranno 6 puntate divise in due parti: le prime tre precederanno il Festival di Sanremo, mentre le altre 3 andranno in onda dopo la fine della kermesse. Il cast è ancora un po’ in discussione in quanto ci sono state delle variazioni fino agli ultimi giorni, tuttavia vediamo l’elenco praticamente definitivo dei coach e degli artisti in gara per l’edizione 2019.

Tra i coach sono stati riconfermati dall’anno scorso Red Canzian, Orietta Berti, Marcella Bella e Fausto Leali. Le new entry sono altri artisti storici della musica italiana e con grande esperienza quali Ornella Vanoni, I Ricchi e poveri, Toto Cutugno e Donatella Rettore. I “maestri” dovranno preparare le performance insieme agli artisti, duettare con loro ma anche giudicarli con un voto tecnico che andrà a sommarsi a quello di una percentuale del pubblico.

Gli otto allievi in gara, come l’anno precedente, sono degli artisti molto famosi in passato che cercano ora una seconda opportunità e dovrebbero essere Silvia Salemi, Carla Quadraccia (in arte Carlotta nota con il singolo “Frena”), Jessica Morlacchi (ex componente dei Gazosa), Davide De Marinis, Barbara Cola (che partecipò a Sanremo con Gianni Morandi), Paolo Vallesi, Michele Pecora (cantante degli anni ’70-’80 e poi autore e direttore d’orchestra) e Annalisa Minetti, che sostituirà Anonimo Italiano (nome d’arte di Roberto Scozzi).

L’edizione 2018 aveva avuto uno share oltre il 20% ed aveva visto trionfare Lisa (alias Annalisa Panetta) insieme al suo coach Marco Masini. Secondi i Jalisse con Michele Zarrillo e terzo Massimo Di Cataldo con Patty Pravo. Vedremo chi trionferà quest’anno!