Ora o Mai Più: i giudici contro l’ospite Amedeo Minghi

Ora o Mai Più continua ad andare regolarmente in onda ogni sabato sera su Rai 1 contro il colosso televisivo C’è Posta per Te di Maria de Filippi che, in onda su Canale 5, puntualmente stravince la gara degli ascolti. Malgrado ciò Amadeus e tutti i membri del cast fanno il massimo per regalare al pubblico che li sceglie una serata fatta di buona musica. Non mancano svariati siparietti tra i giudici tra battute e frecciatine al vetriolo che il padrone di casa cerca di domare e di mantenere sempre entro certo limiti.

Nell’ultima puntata in onda la seconda manche della gara è stata caratterizzata dalla presenza di 8 ospiti che hanno duettato con i cantanti in gara. Tra loro Amedeo Minghi che ha cantato con Annalisa Minetti il suo più grande successo Vattene Amore. Alla fine dell’esibizione la parola è passata ai giudici. Tre in particolare non hanno rivolto parole cortesi nei confronti dell’ospite. Ad aprire le danze della polemica è stato Red Canzian che dopo aver fatto i complimenti al collega per un altro suo grande successo (1950) ha detto di non amare molto questa canzone definendola piccola, fragile e molto leggera. Ha cavalcato l’onda Donatella Rettore che ha definito il brano “una menata galattica”, ha seguito la scia anche Ornella Vanoni che ha detto: “Penso che questo trottolino amoroso mi fa ridere, perché è una canzone da bambini“.

Amedeo Minghi non è rimasto ad ascoltare dicendo che questo è solo una delle 500 canzoni che ha composta ma che è quella che il pubblico apprezza maggiormente. Ha specificato inoltre che il brano da cantare in questa occasione non è stato scelto da lui personalmente ma dagli autori del programma.

A rimediare ai commenti dei colleghi ci ha pensato Marcella Bella che ha detto che i successi che vengono decretati dal pubblico non devono essere messi in discussione da nessuno. Malgrado il commento però il voto dato all’esibizione della Minetti non è stato molto alto.

E così quella che doveva essere una semplice ospitata si è trasformata in un siparietto tra giudici e ospite che ha dato vita a non pochi trascichi su facebook da parte dei fans di Amedeo Minghi che non hanno gradito i commenti riservati al loro beniamino.