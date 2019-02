"Ora o Mai Più", Donatella Rettore conferma il suo ritorno

Terminato il Festival di Sanremo, con lo strascico di polemiche che inevitabilmente lo segue a ruota come ogni anno, i palinsesti televisivi tornano alla normalità e tutti i programmi messi in stand by durante la settimana sanremese tornano regolarmente in onda.

Anche Ora o Mai Più tornerà con la quarta puntata nella solita collocazione del sabato sera. Negli ultimi giorni si è parlato tanto di un possibile ritiro dal programma da parte di uno dei coach, Donatella Rettore, che il giorno dopo la messa in onda della terza puntata aveva paventato questa possibilità dicendosi stanca delle cattiverie che aveva ricevuto durante le tre puntate andate in onda. Ad avvalorare ulteriormente la possibilità del suo abbandono sono giunte delle foto delle biondissima artista in ospedale a seguito di un incidente domestico. Rettore è stata infatti vittima di un incidente domestico che l’ha portata a fratturarsi caviglia e gomito.

Proprio oggi però Rettore ha sciolto ogni riserva dicendo che, malgrado sia ingessata, tornerà regolarmente in studio sabato prossimo per affrontare la quarta puntata della sfida musicale che la vede nel ruolo di coach di Donatella Milani.

Rettore non ha perso occasione per dire la sua sul Festival di Sanremo, definendolo “Una menata galattica”, autocitando lo stesso commento che aveva riservato al brano di Amedeo Minghi Vattene Amore, scatendando una polemica di cui si è abbondantemente parlato nelle scorse settimane, queste le parole che l’Artista veneta ha usato per commentare l’edizione appena terminata del Festival di Sanremo: “Ho provato a vedere la prima puntata ma mi hanno trovata svenuta, anche perché mi ero appena fatta male. Mercoledì ho buttato un’occhiata. Mi autocito: era una menata galattica. Gli allievi di Ora o mai più sono più bravi di alcuni Big di questo Festival, all’Ariston ho sentito delle stonature incredibili”.

Ancora ignoti gli ospiti che saliranno sul palco sabato prossimo. Certamente Donatella Rettore, malgrado il gesso che la ricopre, saprà rendere la puntata spumeggiante come solo lei sa fare.