"Ora o Mai Più" confermato per una terza edizione

Si è conclusa sabato scorso la seconda edizione di Ora o Mai Più, show del sabato sera di Rai 1 che, dopo l’inatteso successo della prima edizione andata in onda la scorsa estate, è andato in onda nella prima serata di sabato contro l’imbattibile C’è Posta per te di Maria de Filippi.

La proposta di Canale 5 ha puntualmente vinto tutte le serate, con un notevole stacco di pubblico (tra i due programmi c’è stata una distanza di oltre 10 punti percentuali di share) ma per Rai 1 si può considerare comunque più che soddisfacente la media del 17% ottenuta dallo show di Amadeus. La finale ha toccato conquistato 3.424.000 telespettatori pari al share 19,48%.

In virtù di tali risultati, come anticipato da Tvblog, Ora o mai più è confermato per una terza edizione. Ancora ignoto il periodo ed il giorno di messa in onda.

La seconda edizione ha visto trionfare Paolo Vallesi dopo 6 puntate dove i veri protagonisti sono stati i coach con le loro polemiche che hanno tenuto banco in tutte le puntate.

Il crescente interesse da parte del pubblico nei confronti di questo programma è stato poi “sfruttato” da molti programmi in onda sulle reti Rai che hanno ospitato quotidianamente alcuni dei protagonisti dello show, riuscendo a sua volta ad interessare maggiormente un pubblico sempre crescente.

Della terza edizione si sa ancora poco o nulla. Si ipotizza una durata maggiore dello show (che già quest’anno ha guadagnato 2 puntate rispetto alle 4 della prima edizione), mentre non circolano ancora voci sui membri della giuria (in questa seconda edizione 4 coach sono stati sostituiti rispetto alla prima), giorno e periodo di messa in onda (è certo che trasmesso in una giornata meno competitiva riuscirebbe a fare ascolti molto più alti). Confermatissimo invece Amadeus alla conduzione, che ha dimostrato una grande capacità di gestire anche delle lunghe ed impreviste polemiche tra i tanti protagonisti del programma.