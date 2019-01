Ora o mai più: anticipazioni terza puntata

Sabato 2 febbraio su Rai 1 andrà in onda la terza puntata dello show Ora o Mai Più condotto come sempre da Amadeus. Così come accaduto nella seconda puntata la seconda manche della gara vedrà gli 8 concorrenti duettare con altrettanti ospiti.

Tornerà Amedeo Minghi, dopo la polemica suscitata la scorsa settimana dopo i commenti non del tutto gradevoli che tre dei giudici (Ornella Vanoni, Red Canzian e Donatella Rettore) hanno riservato alla sua celebre canzone Vattene Amore. Polemica che ha tenuto i fans del Maestro occupati tutta la settimana a sostenere il loro Artista preferito. Ornella Vanoni ha rimediato a quanto dichiarato durante la diretta dicendo che il suo commento sulla canzone voleva essere una semplice battuta. Vedremo cosa accadrà nella prossima puntata quando Amedeo tornerà nel ruolo di ospite interprentando con uno dei concorrenti in gara un altro dei suoi successi.

Altro ritorno è quello di Michele Zarillo, già ospite della seconda puntata nonchè coach nella prima edizione. Il cantante roman ha accettato quindi l’invito che il padrone di casa gli ha fatto in diretta sabato scorso. Torna anche Marco Masini, anche lui protagonista della prima edizione nel ruolo di giudice (che ha portato alla vittoria la sua concorrente Lisa).

Annunciata anche la presenza di Enrico Ruggeri ed Ivana Spagna, Per loro si tratta della prima presenza in questo programma. Ancora ignoti gli altri tre ospiti mancanti per raggiungere il numero di otto (ricordiamo che ogni concorrente duetterà con un ospite sulle note di un suo successo).

Si placheranno le polemiche scaturite durante la scorsa puntata o verranno riaccese durante la prossima diretta? Lo scopriremo sabato prossimo in diretta su Rai 1, nel corso della terza puntata di quello che, tra una polemica e l’altra, rimane comunque un ottimo show televiso con protagonista assoluta la buona musica italiana.