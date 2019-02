Ora o mai più, Amadeus manda in onda un video e Marcella Bella gela tutti: "Autori non onesti"

Una semifinale molto movimentata quella del programma musicale del sabato sera di Rai 1 condotto da Amadeus “Ora o Mai Più 2“, dove non sono mancate nuove polemiche, in aggiunta alla già clamorosa rottura tra Donatella Rettore e la sua concorrente Donetella Milani si registra anche quella di Marcella Bella contro gli autori e la produzione del programma.

Non è certo facile per il conduttore barcamenarsi tra tutte quelle prime donne che altro non sono che i giurati della trasmissione – Ornella Vanoni, Toto Cutugno, Rettore, I Ricchi e Poveri, Marcella Bella, Orietta Berti, Red Canzian e Fausto Leali – che sembrano ormai giocare più di strategia , ma dd infiammare stavolta Marcella Bella è stato un video “rubato”, fatto alla cantante a sua insaputa durante le prove.

Marcella Bella spara a zero contro gli autori

Poco prima dell’esibizione di Marcela Bella con la sua concorrente Silvia Salemi, Amadeus ha fatto vedere un video a sorpresa, fatta con un cellulare da chi evidentemente si trovava all’interno dello studio. Nella clip mandata in onda si è visto Marcella Bella discutere animatamente con il direttore d’orchestra della trasmissione, in merito alle strofe da far cantare alla Salemi.

La giurata nonché coach sembra però essere in totale disaccordo con la scelta fatta dal direttore d’orchestra, e lamentandosi dice: “Ok che lei dev’essere valutata ma non esageriamo, ragazzi” – per poi aggiungere – “Sì, ma un minimo devo cantare sennò mi annoio anche a fare questa trasmissione. Sennò che sono venuta a fare!“.

Marcella Bella non ha proprio preso bene la messa in onda del filmato, tanto che a caldo ha commentato la cosa dicendo: “Devo ammettere subito che questa non è una cosa molto onesta da parte vostra” . e visibilmente alterata chiosa dicendo – “Io non sapevo di essere ripresa.Lo avete fatto di nascosto“.

Per giustificarsi in parte di quanto detto in prova la cantante ha detto che è una cosa che tutti gli altri artisti fanno con i loro concorrenti, quindi prende la parola Amadeus che cerca di assumere le difese di autori e della produzione dicendo che i fatti sono accaduti sul palco, e tutto quello che accade in studio viene ripreso.

Ma la Bella sembra sapere il fatto suo e determinata nel difendere la sua immagine replica: “Non mi avete chiesto se potevate mandare in onda questa cosa. E c’era pure il mio viso tutto al buio quindi mi avete fatto anche un danno visivo perché non avevo una luce in faccia!“. Una reazione che non sembra però essere piaciuta al pubblico, che ha reagito rumoreggiando.