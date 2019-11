Oltre la soglia, puntata del 6 novembre: Tosca vuole capire il motivo del disagio di Jacopo

C’è grande attesa da parte dei milioni di telespettatori italiani per l’arrivo della serie televisiva “Oltre la soglia” che vede come protagonista l’attrice Gabriella Pession che si mette a confronto con un personaggio inedito. La fiction fa il proprio debutto su canale 5 nella prossima settimana e, precisamente, martedì 6 novembre.

La serie è diretta dalla regista Monica Vallo e si incentra intorno alle vicende della protagonista Tosca che si distingue per essere una psichiatra fuori dagli schemi, incapace di svolgere la propria professione. Gabriella Pession ha lavorato principalmente in Rai e rappresenta una novità il suo approdo all’interno della Mediaset.

L’attesa per la prima puntata della serie tv

Le anticipazioni del primo appuntamento con Oltre la soglia svelano che la serie tv ha la sua ambientazione in un reparto di neuropsichiatria infantile. Ogni episodio pone l’attenzione su un caso differente e sarà compito di Tosca dare un proprio aiuto alle persone che vivono all’interno della struttura psichiatrica.

La donna dimostra di avere una capacità fuori dagli schemi per risolvere casi molto complessi servendosi dell’unione tra medicina e psicologia. Inoltre Tosca riesce a creare un legame speciale con i propri pazienti e il motivo potrebbe essere legato al fatto che anche lei in passato ha avuto dei problemi psichiatrici. Nessuno sarà a conoscenza di questo segreto della dottoressa, eccetto una persona corrispondente al nome di Alessandro Agosti che sa tutto sulla situazione clinica di Tosca. Quest’ultima si renderà protagonista di un rapporto complesso con il magistrato Piergiorgio Di Muro, basato sull’odio e sull’amore.

In questa prima puntata di Oltre la soglia, il pubblico farà i conti con la complessa storia di un ragazzo il cui nome è Jacopo che ha subito l’arresto per cause legate al vandalismo. Tosca si impegnerà nel compito di scoprire cosa stia nascondendo il giovane uomo. Nel frattempo una bambina di nome Dora fa i conti con un disturbo che le tormenta l’esistenza. Tosca dovrà anche capire cosa succeda nella mente della tredicenne in modo da farle eliminare i cattivi pensieri.