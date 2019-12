Oltre la Soglia, Mediaset cambia la programmazione: rischio chiusura nonostante le proteste dei telespettatori

Grandi cambiamenti arrivano da casa Mediaset che, visti i scarsi risultati di alcuni suoi prodotti televisivi, ha deciso di correre ai ripari. Tra le fiction più a rischio spiccano “Oltre la Soglia” e “Il Processo” che, nonostante il potenziale dei rispettivi protagonisti, non hanno fatto breccia sul cuore dei telespettatori di Canale 5.

Per quanto riguarda la fiction “Oltre la Soglia” è stata già cambiata la programmazione infatti non andrà più in onda di venerdì ma di domenica. Il prossimo appuntamento è previsto per domenica 8 dicembre dove verranno trasmessi i penultimi episodi. Questo venerdì 4 dicembre, la fiction è stata sostituita dal talent-show “All together now”, condotto dalla coppia formata da Michelle Hunziker e dal rapper J-AX, che ha registrato ottimi risultati cosi da battere la concorrenza.

Una scelta presa a malincuore dai vertici Mediaset che hanno deciso di cambiare rotta per salvare gli ascolti della serie con protagonista Gabriella Pession. In realtà, nonostante lo share risulta scoraggiante, la fiction è molto amata soprattutto dal mondo dei social network che hanno molto apprezzato la storia dei protagonisti e il messaggio positivo che viene emanato dall’intero racconto.

Al momento i numeri registrati non fanno sperare per una seconda stagione e questa conferma ha sconvolto gli animi dei tanti telespettatori che hanno amato questo genere televisivo in grado di affrontare telematiche molto delicate e importanti. Sicuramente molti temi non sono facili da raccontare ma attraverso la storia di alcuni ragazzi presenti nella fiction, la serie è riuscita a descrivere i dolori e le difficoltà di molti fenomeni sociali attuali affrontando ogni problematica con coraggio e consapevolezza.

L’ultima puntata è prevista per domenica 15 dicembre cosi da permettere al pubblico di vedere in che modo si concludono le storie di Tosca Navarro e dei suoi amati pazienti. Stessa sorte è stata riservata per la fiction “Il Processo”, dove si vede come protagonista Vittoria Puccini, che a causa dei bassi ascolti è stata ridimensionata.