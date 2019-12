Oltre la soglia, Giorgio Marchesi si pronuncia sulla chiusura della serie: "Dietro i numeri ci sono le persone"

La fiction “Oltre la soglia” è giunta al termine: l’ultima puntata, andata in onda martedì 17 dicembre in seconda serata, ha alterato gli animi dei telespettatori che non hanno apprezzato il continuo cambio di programmazione. Molto delusi sono i protagonisti della fiction che hanno riposto, in questa loro interpretazione, molta affezione e ambizione soprattutto per il messaggio potente che la fiction ha emanato.

L’attore Giorgio Marchesi, interprete del personaggio Piergiorgio Di Muro, si è sfogato sulla questione attraverso un lungo post sul suo profilo Instagram dove ha riscosso molto solidarietà: “Anche Di Muro è colpito dall’ennesimo cambio di programmazione in seconda serata per altro! Io sono dispiaciuto per tutti quelli che ci hanno lavorato e per chi mi ha scritto aspettando l’ultima puntata. Capisco (o forse no) che i numeri possano essere meno soddisfacenti di quanto previsto, ma dietro i numeri ci sono persone che l’hanno seguita e meritavano di vedere il finale”.

Anche l’attrice Gabriella Pession ha voluto esprimere il suo punto di vista sulle scelte di Mediaset: “Credo fermamente che il coraggio di sperimentare e di cambiare rotta sia l’unica strada percorribile per la televisione generalista affinché abbia ancora lunga vita”. L’amata protagonista ha più volte espresso l’amore che nutre per il personaggio di Tosca Navarro, considerato da lei il ruolo più bello della sua lunga e ricca carriera.

Malgrado il potenziale, “Oltre la soglia” ha generato una crisi di ascolti senza precedenti e proprio questa situazione ha costretto Mediaset a correre ai ripari. Purtroppo questa stagione non è stata molto fortuna ma, nonostante tutto, i fan della fiction non mollano e hanno avviato una petizione per produrre la seconda stagione.

Visti i risultati raggiunti dalla prima stagione, è certa la chiusura della fiction anche se la trama consentirebbe una sua prosecuzione ma, al momento, manca il coraggio di affrontare un ennesimo fallimento. Non resta che attendere l’ultima decisione anche se già le sorti della fiction sembrano segnate.