Oltre la soglia, anticipazioni ultima puntata: Di Muro scopre la malattia di Tosca, arriva una commissione disciplinare

E’ giunta la termine la prima stagione della fiction “Oltre la soglia” che, nonostante è risultata molto amata dal pubblico, non è riuscita a decollare e a conquistare gli ascolti sperati. Proprio questo dettaglio, a portato Mediaset a cambiare più volte programmazione suscitando l’ira dei fan della serie.

Dopo molti cambiamenti, il finale di stagione è stato fissato per martedì 17 dicembre, in seconda serata, su Canale 5 ovvero alle 23:25 subito dopo la messa in onda del film “Il libro della Giungla”. Tale trattamento riservato alla fiction ha generato una lunga polemica nei vari social network, tanto da aprire una petizione per offrire alla serie una seconda stagione.

Anticipazioni ultima puntata: La malattia di Tosca non è più un segreto

Il segreto della dottoressa Tosca Navarro viene scoperto dal magistrato Di Muro e tale rivelazione mette in difficoltà la loro storia d’amore. Per Tosca non è facile aprire il suo animo a Piergiorgio in quanto verranno alla luce molti dettagli dolorosi della sua vita passata. Tale situazione mette a dura prova i sentimenti che i due protagonisti nutrono cosi da allontanarsi momentaneamente.

Nel frattempo Agosti è al centro di una situazione complessa: da un lato si deve occupare di Lea, la giovane paziente di cui si deve prendere cura al posto di Tosca, dall’altro c’è Barbara che apre a una grande svolta. Quest’ultima ha confessato al proprio consorte di essere innamorata del collega.

All’ospedale arriva una commissione disciplinare, chiamata per decidere le sorti della psichiatra Navarro. Tosca e i suoi colleghi sostengono un lungo e attento colloquio con l’ispettore del Ministero. Il testimone chiave per il caso Tosca è il magistrato Di Muro, con il quale il rapporto sentimentale tra i due è in un momento molto spinoso. Al termine dell’incontro viene deciso se la dottoressa Navarro potrà continuare o meno la sua professione. Intanto, un nuovo paziente arriva in reparto portando molto scompiglio.