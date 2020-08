"Ogni Mattina" si divide in due parti per combattere il calo degli ascolti e alzare lo share

La nuova avventura di Adriana Volpe e Alessio Viola nella trasmissione “Ogni Mattina“, il talk show di TV8, non sta andando nel verso giusto. Nonostante l’ottima esperienza al “Grande Fratello Vip” della conduttrice, gli ascolti sul canale di Sky stentano a decollare, registrando una media di 1% allo share.

Per questo motivo, come svelato dal sito “Dagospia” diretto da Roberto D’Agostino, i dirigenti di TV8 avrebbero pensato nelle ultime settimane ad una chiusura anticipata dello show nel malaugurato caso gli ascolti restassero ancora così bassi. Intanto gli autori negli ultimi giorni si sono inventati un piccolo stratagemma che al momento sta funzionando per alzare leggermente lo share.

“Ogni mattina” si divide in due

Gli autori si sono arresi alla strategia di dividere in due la trasmissione. La prima parte è chiamata “Ogni Mattina“, mentre nel mezzo c’è il TG8 mezzogiorno, che dà un attimo di pausa allo show di Alessio Viola e Adriana Volpe. L’ultima parte, che dura all’incirca novanta minuti, è chiamata proprio “Ogni Mattina dopo il TG“.

La trasmissione quindi non cambia, ma mettendo in campo questo piccolo stratagemma gli ascolti stanno già iniziando a cambiare. Infatti, come riportato dal sito “Davide Maggio“, la prima parte ha ottenuto il 2.3% di share e 113.000 mila spettatori, mentre la seconda è riuscita a guadagnare qualche punticino in più.

Sebbene i miglioramenti in campo Aduitel si sono registrati sin da subito, gli ascolti sembrano non convincere i dirigenti di TV8, poiché da Adriana Volpe si sarebbero aspettati molti di più dopo il successo ottenuto nella Casa del “GF Vip”.