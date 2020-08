Ogni Mattina, la frecciatina di Adriana Volpe nei confronti della Rai: "Qui ho la libertà di dire ciò che voglio"

La separazione tra Adriana Volpe e la Rai è iniziata durante i primi screzi pesanti con Giancarlo Magalli. I due conducevano insieme “I fatti vostri”, il programma di attualità, cultura e intrattenimento in onda su Rai 2. Tuttavia la conduttrice, a causa di una pesante lite in diretta con il suo collega, tanto da arrivare anche in Tribunale, ha deciso di lasciare l’azienda.

Proprio per questo motivo si mette in gioco diventando una delle concorrenti della quarta edizione del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Pupo e Wanda Nara. Benché non ne esce vincitrice riesce comunque a ottenere una buona visibilità, diventando così conduttrice insieme ad Alessio Viola di “Ogni mattina” in onda su TV8.

La frecciatina di Adriana Volpe

Durante la sua permanenza negli studi di Cinecittà, la Volpe ha lanciato più di una frecciatina nei confronti dell’azienda di Viale Mazzini. Per esempio ha rivelato una clausola nei contratti Rai ove la rete poteva recidere immediatamente il contratto a una conduttrice donna in caso di gravidanza.

E neanche sulla rete diretto dal gruppo Discovery Italia si sta risparmiando in tal senso. Infatti nell’ultima puntata, con ospite Vittorio Sgarbi, ha lanciato un’altra frecciatina: “In passato mi avrebbero detto ‘mi raccomando, non commentare. I conduttori devono astenersi da qualunque commento, fate commentare gli altri’. Invece noi su Tv8 lo possiamo fare, in questa rete possiamo dire tutto quello che vogliamo”.

In poche parole ha ammesso che altrove non è riuscito ad ottenere la stessa libertà che ha trovato a TV8. Nonostante questo ottimismo, purtroppo per il momento i dati Auditel non sorridono ad Adriana Volpe e Alessio Viola: la trasmissione registra mediamente 100.000 mila ascoltatori con uno spare che si aggira attorno all’1%. Dei dati molto bassi, poiché la rete ha puntato molto sulla Volpe.