Ogni mattina, il ritorno di Adriana Volpe alla conduzione

Dopo la parentesi “Grande Fratello Vip” in cui è stata una delle concorrenti maggiormente apprezzate al punto che molti pensavano potesse vincere, se non fosse uscita a causa di problemi familiari, Adriana Volpe torna alla conduzione di un programma che andrà in onda tutte le mattine su Tv8. “Ogni mattina” è uno spazio che conduce insieme ad Alessio Viola in cui i due si occupano di qualsiasi argomento: gossip, cultura, informazione, spettacolo, ecc.

Si tratta di una nuova produzione originale su cui punta il canale e che andrà in onda, a partire da lunedì 29 giugno, ogni mattina nella fascia oraria dalle 10 alle 14 rigorosamente in diretta. Si tratta di una vera e propria scommessa per Tv8 che lancia un programma originale e diverso dal solito puntando su due volti, due conduttori esperti nei loro ambiti e che si ritrovano a lavorare insieme per la prima volta.

Adriana Volpe è nota al grande pubblico per aver condotto per tantissimi anni “I fatti vostri” accanto a Giancarlo Magalli con cui ci sono state delle diatribe, mentre Alessio Viola è una delle figure simbolo, uno dei volti storici dell’informazione di Sky. Sicuramente i due sapranno come dividersi gli spazi in base alle proprie esperienze.

In base al comunicato, “Ogni mattina” si prospetta essere “una finestra sull’Italia e sul mondo, che mette al centro la cronaca, la vita quotidiana, le persone”. Gli argomenti trattati ogni giorno sono in concomitanza con i fatti del giorno e, quindi, riguardano il mondo della cucina, dello spettacolo, del gossip, ma anche consigli e tutorial per ogni settore.

Oltre ai due conduttori, vi è un cast che si arricchisce con la presenza di Luca Calvani, attore, ma anche Daniele Piervincenzi, giornalista, Flora Canto che si occupa di cronaca rosa e gli eventi di costume con Aurora Ramazzotti. Il programma include anche la sezione “Stanza selvaggia” con Selvaggia Lucarelli, oltre alle incursioni di Edoardo Stoppa e Giovanni Ciacci con le sue pagelle sui personaggi dello spettacolo.