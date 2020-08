"Ogni Mattina", il programma di Adriana Volpe rischia la chiusura

Fino a questo momento “Ogni Mattina“, la trasmissione di TV8 condotta da Adriana Volpe insieme a Alessio Viola sta deludendo di molto le aspettative della rete. Gli ascolti non decollano, e fino a questo momento si registra uno share che sfiora a malapena l’1%.

Sebbene non venga seguito da molto persone, il programma fino a questo momento ha fatto parlare di sé per le frecciatine lanciate da Adriana Volpe nei confronti della Rai e di Giancarlo Magalli e soprattutto per le ospitate del critico d’arte Vittorio Sgarbi che ha attaccato alcuni colleghi con delle battute omofobe.

L’indiscrezione su “Ogni Mattina”

A rivelare la notizia di una possibile cancellazione è il sito “Dagospia”, ove si legge che gli ascolti della trasmissione, nonostante siano stati invitati degli ospiti molto importanti con conseguente cachet alto, non decollano. Per questo motivo, tra gli ambienti di TV8, si sta iniziando a pensare a una possibile cancellazione per la fine dell’anno.

Come riportato dal giornalista Giuseppe Candela gli ascolti flop sono inferiori ai film che precedono e seguono il programma: “Inutile dire che dalle parti di Tv8 le aspettative erano molto diverse. Cosa succederà? La trasmissione è stata già annunciata per settembre, non si vuole interrompere subito l’esperimento perché in tv serve tempo e c’è voglia di insistere”.

Ma qualora non arrivassero i primi miglioramenti nei dati Auditel il gruppo Sky potrebbe prendere una decisione molto drastica: “Un primo bilancio è stato già fatto e gira voce che se gli ascolti non dovessero crescere si arriverebbe a un cambio di formula oppure a una cancellazione il prossimo dicembre”.

Proprio sui bassi ascolti, in questi mesi Adriana Volpe in merito a questo argomento è stata punzecchiata dal suo “rivale” Giancarlo Magalli. Interpellata dal settimanale “TV Sorrisi e Canzoni” la conduttrice rivela che non puntano ai dati Auditel ma solamente ad essere differenti grazie soprattutto alla sinergia con Sky TG24.