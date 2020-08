Ogni Mattina, Adriana Volpe attacca Serena Enardu per la foto con svastica nazista

Le gemelle Enardu si trovano al centro delle polemiche. Serena ed Elga, la prima ex concorrente del “Grande Fratello Vip” oltre che tronista a “Uomini e Donne” hanno pubblicato, durante la festa della loro personal trainer Valeria, su Instagram alcune fotografie mentre sorridono dietro a una fotografia ‘decorata’ con una piccola bandierina nazista.

I commenti dei fan nei confronti di Serena ed Elga Enardu sono stati molto pesanti, e la decisione di cancellare dapprima il post e poi scusarsi non è servito a molto: “Noi ci dissociamo completamente da quel simbolo e dall’ideologia nazista. Se in qualche modo abbiamo toccato la sensibilità di qualcuno chiediamo scusa. Siamo state superficiali anche noi a non renderci conto che si trattava di un contenuto che non andava pubblicato. Però, a volte, ci sono dei momenti di leggerezza e non sempre si pensa proprio a tutto”.

L’attacco da parte di Adriana Volpe

Nell’ultima puntata di “Ogni Mattina“, il talk show di TV8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola, si è ritornati sulle critiche ricevute da Serena Enardu ed Elga. La conduttrice ha potuto conoscere l’ex tronista di “Uomini e Donne” durante la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip”, poiché sono state inquiline nella Casa per un breve periodo di tempo.

Come riportato da un video pubblicato su Twitter dalla pagina “Trash Italiano”, Adriana Volpe non si è risparmiata sulle sorelle Enardu: “Serena ha praticamente detto che la sua è stata una svista. Io però aggiungerei: una cosa è una svista e una cosa è la svastica. Son due cose completamente differenti”.

Per il momento le sorelle Enardu non hanno ancora replicato alle dichiarazioni di Adriana Volpe, decidendo di chiudersi in un piccolo silenzio dopo le critiche ricevute con la torta. La situazione però è in evoluzione, e non si escludono colpi di scena nelle prossime ore.