In seguito alle numerosi voci, Adriana Volpe annuncia il suo addio a TV8 e al programma “Ogni mattina“. La conduttrice ha preso le redini del programma insieme ad Alessio Viola dopo la quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, ma il format non è mai riuscito a decollare negli ascolti Auditel.

Gli autori hanno provato in ogni modo a risolvere i problemi, dapprima spezzettando il programma in più parti e poi affidare la conduzione solamente ad Adriana Volpe. La rete però non è riuscita a trovare una soluzione e dopo un anno l’ex gieffina decide di salutare TV8 abbandonando anche il ruolo di commentatrice di “Scemi da matrimonio”.

L’annuncio di Adriana Volpe

“Siamo giunti alla fine di questa avventura che è durata un anno intero” afferma Adriana Volpe con un certo orgoglio che poi aggiunge: “Mi sembra ieri quando ho aperto per la prima volta le porte dello studio, si sono accese le luci in questo studio bellissimo, grande immenso, e siamo entrati in punta di piedi nelle vostre case. Era giugno dell’anno scorso e fra l’altro era un momento molto particolare del nostro paese, l’Italia era davvero in ginocchio”.

Rivela di aver cercato in ogni modo di portare alla gente un racconto semplice, vero, autentico, a volte anche scomodo ma sempre nei limiti del rispetto. Oltre alle solite storie ammette di aver voluto raccontare proprio la vita delle persone, affermando di essere stata una sua forza ma anche quella dell’intera troupe di “Ogni mattina” che definisce come un cast ricco di professionisti e sempre coesa fino all’ultimo minuto.

Oltre a salutare gli autori vari, come l’ex capoprogetto Alessandro Banfi, oltre che Cecilia Tanturri e Antonio Sellitto, dichiara di aver voluto sempre allontanarsi dal tipo di televisione trash, scegliendo sempre di portare una certa qualità sul piccolo schermo a discapito degli ascolti.

E nel finale annuncia il cambio di rete e seppure non fa nomi sembra ormai scontato che si tratti di Canale 5: “Io vi aspetto a braccia aperte a settembre anche se sarò su un’altra rete, ma saremo sempre insieme e poi il mondo ci porta a fare tante belle esperienze”. Per lei ora si aprono nuovamente le porte del “Grande Fratello Vip“, in cui occupa il ruolo di opinionista insieme a Sonia Bruganelli.