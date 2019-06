"Ogni cosa è illuminata", la seconda stagione il sabato sera su Rai 3

Dopo aver deliziato i pomeriggi domenicali degli spettatori di Rai 3, Camila Raznovich, la conduttrice de “Il Kilimangiaro”, ritorna con la seconda stagione di “Ogni cosa è illuminata” a partire da sabato 8 giugno alle 21.10 circa sempre sullo stesso canale. Ecco tutte le novità di questa seconda edizione e l’intento del programma.

La terza rete della Rai diretta da Stefano Colletta vede il ritorno della seconda stagione di questo programma che prende il titolo da un bellissimo romanzo di Jonathan Safran Foer e che vede al timone nuovamente Camila Raznovich. Un programma di divulgazione, non solo sui viaggi e il turismo, ma che tratta tematiche importanti e che presenta tantissime altre novità.

Nel corso delle puntate, nel suo studio, la conduttrice riceve tantissimi ospiti che raccontano le loro esperienze di viaggiatori, ma anche quanto il viaggio e conoscere posti nuovi abbia cambiato la loro vita portando qualcosa di nuovo e diverso. I documentari e i filmati sono al centro della trasmissione, come già accaduto con Il Kilimangiaro.

In questa nuova edizione, si parla non solo di viaggi, ma l’attenzione sarà rivolta anche al mondo in cui viviamo, alla natura, il clima, oltre ai fatti del mondo, alla società, il futuro, compreso anche il modo in cui ci rapportiamo all’ambiente, e l’evoluzione umana. Ogni puntata prevede anche la sezione di Tutto in una notte in cui si esplorano le nuove tendenze della musica italiana.

Nelle puntate si alterneranno cantanti e gruppi quali Lo Stato Sociale, Diodato, Rancore, gli Ex Otago e gli Zen Circus. Per tutti loro sarà l’occasione di rapportarsi alla musica in binomio con il viaggio, ma si parlerà anche di tante altre tematiche che toccano ognuno di noi. Oltre alla musica, ci sono anche tantissimi esperti che portano le loro conoscenze, come Piero Angela, Fulco Pratesi e tantissimi altri.

Oltre a loro, sarà presente anche Domenico Iannacone che su Rai 3 conduce Che ci faccio qui, inoltre è prevista la presenza come ospite di Ferruccio De Bortoli. Un viaggio lungo varie tematiche, ambientali, climatiche, ma anche relativo alle migrazioni, i social e le fake news che tanto clamore stanno suscitando. Il cast si arricchisce con la presenza fissa di Lella Costa che dà, a modo suo, il parere su vari aspetti e situazioni che si dibattono.