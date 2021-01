"Oggi è un altro giorno", Stefania Sandrelli ricorda il periodo buio con Gino Paoli

L’amore tra Stefania Sandrelli e Gino Paoli è uno di quegli amori che hanno fatto la storia dello spettacolo italiano. Lei bellissima e corteggiatissima attrice, una e vera e propria diva d’altri tempi, lui cantautore tra i più apprezzati, schivo e introverso, autore di canzoni indimenticabili (alcune delle quali dedicate proprio alla Sandrelli): i due hanno avuto una relazione apparentemente perfetta, fatta però anche di gelosia, tradimenti e liti furibonde.

A parlarne è stata la stessa Stefania Sandrelli durante l’intervista rilasciata a Serena Bortone nel programma di Rai Uno “Oggi è un altro giorno”. La 74enne attrice toscana e Gino Paoli sono stati insieme molti anni e dal loro amore è nata una figlia, Amanda. A dispetto del sentimento profondo che entrambi nutrivano l’uno nei confronti dell’altra, Stefania ha ammesso che si sono fatti anche molto del male.

Stefania Sandrelli ricorda il tradimento di Gino Paoli

Tra i momenti più brutti c’è senza dubbio quello in cui l’attrice scoprì di essere stata tradita. Paolo non lo ammise né allora né mai, ma certe cose le donne le sanno: nella fattispecie, Stefania Sandrelli aveva trovato nel letto della sabbia che non era la sua. Come spesso succede in questi casi, a quel punto l’attrice perse letteralmente la testa ed ebbe un clamoroso scatto d’ira.

Nel salotto di Serena Bortone ha ammesso di aver letteralmente distrutto casa, rompendo tutto quello che poteva essere rotto. Soprattutto, va da sé, oggetti che appartenevano al compagno. Più costosi erano, più lui vi era legato – ha ricordato la Sandrelli – maggiore era la soddisfazione che lei ne traeva. Non ebbe pace finché non ebbe distrutto tutto quello che le capitava sotto mano.

Nel mentre, Gino Paoli stava zitto senza difendersi né cercare di placarla. “Gli ho rotto proprio le cose che costavano, quelle a cui teneva, mi sono stupita di me stessa e non so come abbia fatto”, ha ricordato l’attrice, ammettendo che quello sfogo la fece sentire un po’ meglio. Nonostante questo episodio, la loro storia continuò fino a che a un certo punto fu invece lei a tradire il cantautore. Glielo confessò e lui non la perdonò mai.